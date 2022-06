Diusung Jadi Capres, Ini Latar Belakang Pendidikan Anies Baswedan dan Andika Perkasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem , Surya Paloh, mengumumkan tiga nama bakal calon Presiden 2024 pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Jumat, 17 Juni 2022. Ketiga nama tersebut, ialah Anies Baswedan , Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo.Tokoh yang bakal diusung menjadi capres oleh Partai NasDem ini memiliki catatan baik dalam berbagai hal, tak terkecuali dari segi pendidikan . Anies dan Andika, misalnya, tercatat pernah mengenyam pendidikan jenjang Magister di luar negeri.Anies Baswedan merupakan jebolan University of Maryland, AS, dengan konsentrasi studi Public Management. Gubernur DKI Jakarta ini bahkan menerima dua beasiswa sekaligus, yakni Fulbright Scholarship dan William P. Cole III Fellowship School of Public Policy University of Maryland.Sementara itu, Andika Perkasa adalah lulusan George Washington University, AS, dengan konsentrasi studi Public Policy and Administration. Panglima TNI ini juga menerima beasiswa selama masa studinya, yaitu Beasiswa American-Indonesian Cultural and Educational Foundation (AICEF).University of Maryland dan George Washington University terkenal sebagai kampus prestisius. Dikutip dari akun Instagram @kobieducation, berikut ulasan mengenai kedua kampus tersebut yang meliputi peringkat, bidang unggulan, hingga beasiswa.University of Maryland menempati peringkat 164 dunia. Kampus ini unggul dalam bidang studi Sistem Manajemen Informasi, Geofisika, Teknik dan Ilmu Komputer, serta Ekonomi.Bukan cuma Anies, University of Maryland juga menjadi rumah bagi sederet tokoh ternama dunia. Beberapa di antaranya, adalah penerima Nobel Prize bidang Ekonomi Thomas Scheling dan Co-Founder Google Sergey Brin.Biaya kuliah untuk program Magister di kampus ini diperkirakan mencapai Rp540 juta per tahun. Kabar baiknya, terdapat sejumlah beasiswa untuk meringankan biaya kuliah yang cukup fantastis tersebut.Beberapa di antaranya, Fulbright Scholarship, Beasiswa LPDP, Beasiswa S2 Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbud, Beasiswa Indonesia Maju, Beasiswa Pelaku Budaya Luar Negeri Kemendikbud, serta UMD Institutional Aid.George Washington University menempati peringkat 362 dunia. Kampus ini unggul dalam bidang Politik dan Pemerintahan, Komunikasi dan Media, Ilmu Pembangunan, serta Politik Sosial dan Administrasi.Mengingat bidang unggulannya yang demikian, tak ayal kampus ini menjadi rumah bagi sejumlah pejabat publik Indonesia. Di antaranya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.Biaya kuliah untuk program Magister di George Washington University diperkirakan mencapai Rp500 juta per tahun. Kabar baiknya, terdapat sejumlah beasiswa untuk meringankan biaya kuliah.Beasiswa tersebut, antara lain Fulbright Scholarship, Beasiswa LPDP, dan Beasiswa S2 Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbud.Demikianlah sekilas latar belakang pendidikan calon presiden besutan Partai NasDem, Anies Baswedan dan Andika Perkasa, beserta informasi mengenai kampus tersebut. Tertarik mengikuti jejak kedua tokoh ini? (Baca: Khusus Mahasiswa Indonesia, 5 Negara Ini Sediakan Pendidikan Gratis dan Murah