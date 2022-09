Simak, Informasi Penting Soal Asesmen Nasional 2022

AN diikuti oleh

Kepala Satuan Pendidikan (Survei Lingkungan Belajar) Pendidik (Survei Lingkungan Belajar) Peserta didik (AKM, Survei Karakter, SSurvei Lingkungan Belajar)

Jadwal pelaksanaan AN 2022

Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A

Pelaksanaan AN Jenjang SD Sederajat Gelombang 1: 24-27 Oktober 2022 Pelaksaan AN Jenjang Paket A Gelombang 1: 29-30 Oktober 2022 Pelaksanaan AN Jenjang SD Sederajat Gelombang 2: 31 Oktober-3 November 2022 Pelaksaan AN Jenjang Paket A Gelombang 2: 5-6 November 2022

Jenjang SMP/MTS/SMPLB/Paket B

Pelaksanaan AN Jenjang SMP Sederajat: 19-22 September 2022 Pelaksaan AN Jenjang Paket B: 24-25 September 2022

Jenjang SMK/MAK/SMA/MA/SMALB/Paket C

Pelaksanaan AN Jenjang SMA Sederajat: 29 Agustus-1 September 2022 Pelaksaan AN Jenjang Paket C: 3-4 September 2022

Jadwal Survei Lingkungan Belajar

Pengisian Survei Lingkungan Belajar jenjang SMA, SMLB, MA, SMAK, Utama WP, SMK, MAK, Palet C, Ulya mandiri pada laman surveilingkunganbelakar.kemendikbud.go.id: 1-10 Agusutus 2022 Pengisian Survei Lingkungan Belajar jenjang SMP, SMPLB, MTs, SMPTK, Madyawama WP, Paket B, Wustha mandiri pada laman surveilingkunganbelakar.kemendikbud.go.id: 11-20 Agustus Pengisian Survei Lingkungan Belajar jenjang SD, SDLB, MI, SDTK, Adi WP, Paket A, Ula mandiri pada laman surveilingkunganbelakar.kemendikbud.go.id: 22-31 Agustus.

(REN)

Jakarta: Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang dirancang Kemendikbudristek segera dimulai. Tujuan utama Asesmen Nasional adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia.AN dirancang untuk menghasilkan informasi akurat guna memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. AN terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.Hasil AN digunakan untuk memetakan mutu pendidikan , memberi umpan balik kepada penyelenggara penddidikan, dan merancangh tindak lanjut untuk perbaikan mutu sistem pendidikan. Berikut informasi lengkap soal AN dikutip dari Instagram @ditpsd:Peserta didik yang mengikuti AN adalah eeserta didik di kelas 5, 8, dan 11 pada saat pelaksanaan AN yang terpilih acak (random) di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.Data AN akan menjadi salah satu sumber data dan tervisualisasikan dan platform Rapor Pendidikan. Platform itu memberikan informasi yanag dapat digunakan pemerintah dan satuan pendidikan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan perencanaan kebijakan dan program pendidikan lebih terarah, sehingga tercapai tujuan-tujuan pendidikan berkualitas.Itulah informasi penting soal AN 20222. Apakah Sobat Medcom sudah siap?