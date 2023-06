NUDC 2023, Mahasiswa UI Bawa Pulang 3 Penghargaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak dua mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Justin Gabriel Wibisono dan Hezron Kowardi, menorehkan prestasi di ajang National University Debating Championship (NUDC) 2023. Keduanya meraih predikat Overall Best Speaker dan 2nd Best Speaker.Kompetisi ini diikuti 112 tim dari berbagai perguruan tinggi di 16 wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Berkat performa yang baik selama babak penyisihan (preliminary rounds), keduanya juga mendapatkan gelar Roderick Sibarani Award.Gelar ini didapatkan atas keberhasilan keduanya mengumpulkan VPs (Victory Points) dan Speaker Score tertinggi, yaitu 25 dari 27 poin kemenangan. Ada dua kategori perlombaan yang dikompetisikan di ajang ini, yaitu open category dan novice category.Open category merupakan kategori lomba yang dikompetisikan oleh semua peserta. Sedangkan, novice category diperuntukkan bagi novice speakers, yaitu debater yang belum pernah maju ke babak eliminasi dalam lomba tingkat nasional ataupun internasional.Justin, pemenang Overall Best Speaker, mengungkapkan persiapannya mengikuti kompetisi NUDC. Sehari-hari dia membaca berita perkembangan di dunia serta menonton dan mengulik isi video debat tingkat internasional yang tersedia di YouTube."Biasanya, saya dapat menghabiskan lima sampai enam jam sehari untuk memahami bagaimana debater tingkat internasional berargumentasi dan mempelajarinya,” ujar Justin yang juga mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UI dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Juni 2023.Dia juga melakukan persiapan intensif dengan pelatih dan pembina English Debating Society (EDS) UI, yaitu Revaldi Nathanael Wirabuana, Gabriel Charlotte Wajong, Agnes Patricia, Rizky Ananda, dan Raynathan Christopher.Perolehan Overall Best Speaker merupakan kemenangan kedua kalinya yang didapatkan oleh Justin setelah sebelumnya didapatkan pada NUDC 2022. Justin mengaku diperlukan juga keahlian utama untuk membaca jalannya suatu perdebatan.“Menurut saya, yang sangat penting adalah the skill to adapt and to say the right things at the right time. Debat dapat menjadi kompetisi yang sangat dinamis, sehingga mengetahui cara memengaruhi perdebatan untuk keuntungan sendiri adalah bekal untuk memiliki performa individu yang baik,” kata Justin.Sementara itu, Hezron yang juga berhasil meraih 2nd Best Speaker menyiapkan diri dengan menonton video debat dari debater nasional dan internasional. Dia melatih cara berargumentasi, membaca konten speech secara verbatim dalam melatih pelafalan, dan membaca berita untuk menguasai mosi-mosi matter centric.“Menjadi 2nd Best Speaker di NUDC 2023 tidak hanya datang dari skill saya sebagai seorang individu, tetapi juga keahlian saya dan teammate Justin dalam membenahi mosi dan melakukan berbagai necessary step dalam memenangkan suatu ronde perdebatan, seperti framing, layering arguments, dan membuat set-ups yang jelas untuk mengamankan kemenangan di setiap ronde tersebut,” papar mahasiswa Fakultas Psikologi (FPsi) UI itu.Justin dan Hezron berharap kemenangan ini dapat memotivasi delegasi UI di tahun selanjutnya untuk memiliki performa lebih baik agar memperoleh gelar juara dan terus mengharumkan nama UI. Gelar Roderick Sibarani Award yang juga dibawa pulang oleh Justin dan Hezron diharapkan dapat terus membawa dan mencerminkan semangat dan komitmen Roderick Sibarani memperluas dan berkontribusi tidak hanya pada kalangan debat parlementer saja, tetapi kepada masyarakat secara luas.“Kami bangga dan senang karena Piala Roderick Sibarani, senior UI yang kita semua sangat hormati, kembali ke tangan institusi rumah Roderick Sibarani,” ujar Justin.Keduanya kini sedang mempersiapkan diri menuju World University Debating Championship (WUDC) 2024 di Ho Chi Minh City, Vietnam yang akan digelar pada akhir 2023.NUDC merupakan kompetisi debat bahasa Inggris antar perguruan tinggi berskala nasional yang diikuti lebih dari 500 institusi pendidikan di seluruh Indonesia. Semua tim ini akan ikut dalam seleksi regional dan tim yang menduduki peringkat teratas akan memperoleh kesempatan untuk masuk ke dalam NUDC Nasional.Kompetisi ini diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia setiap tahunnya dengan menggunakan format debat parlemen. Kegiatan ini tidak hanya menuntut mahasiswa untuk mampu mengungkapkan ide dalam bahasa Inggris, tetapi juga mampu menguasai pengetahuan global, menganalisis, membuat judgement, dan meyakinkan publik.