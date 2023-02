Mimpi Jadi Kenyataan, Kursus Bikin Cahyo Keliling Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Oon Cahyono dalam dalam acara Best Practice Gala Dinner di NCL Madiun.

Cita-cita NCL Madiun

Jakarta: Oon Cahyono atau biasa disapa Cahyo (27) sangat menyukai travelling. Hal itu pula yang membuat dia bercita-cita mempunyai pekerjaan yang bisa membawanya keliling dunia.Jalan Cahyo terbuka lebar lewat Sekolah Perhotelan dan Kapal Pesiar NCL Madiun. Kini, Cahyo bekerja sebagai kru profesional kapal pesiar dan bisa keliling dunia.“Saya suka sekali travelling dan saya bermimpi bisa mendapat pekerjaan yang membuat saya bisa keliling dunia. Itu yang menjadi motivasi saya kursus di NCL supaya mendapatkan gaji yang besar dan bisa jalan-jalan,” cerita Cahyo dikutip dari laman Vokasi Kemdikbud, Selasa, 21 Februari 2023.Lulusan NCL Madiun 2015 itu mendapat banyak pengalaman selama enam bulan ikut kursus. Mulai dari bekerja di sebuah hotel di Batam sampai akhirnya berkarier di kapal pesiar.Cahyo mengikuti kursus di NCL Madiun bidang Perhotelan dan Kapal Pesiar yang terdiri atas 40 persen teori dan 60 persen praktik, ditambah on the job training di sebuah hotel yang cukup besar di Batam. Begitu selesai training, karena kompetensinya yang bagus, Cahyo langsung ditawari hotel tempatnya training bekerja sampai 3 tahun di sana.“Syarat mutlak di kapal pesiar adalah punya sertifikat pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang perhotelan. Jadi, saya sudah memenuhi kriteria,"Cahyo kemudian memberanikan diri wawancara dengan beberapa agen kapal pesiar, salah satunya Norwegian Cruise Line Holding (NCLH) yang saat ini menjadi tempatnya bekerja."Saya sudah menjalani empat kali kontrak dengan durasi delapan bulan per kontrak dan akan naik lagi di bulan Mei nanti,” beber Cahyo yang sedang menjalani long vacation karena baru melangsungkan pernikahan beberapa waktu lalu.Anak kedua dari empat bersaudara ini mengungkapkan banyak sekali ilmu yang didapat saat mengikuti kursus. “Meski tidak bekerja di bidangnya, kami tetap harus mempelajari semua departemen, mulai dari front office, housekeeping, food and beverage service, sampai food and beverage product,” beber dia.Adapun hal yang paling ia senangi dari mengikuti kursus ialah perubahan dalam berbahasa asing. Cahyo kini mengusai bahasa Inggris dan Jerman.“Saya bangga sekali sekarang tidak takut atau malu-malu lagi berbicara dalam bahasa Inggris, saya lebih percaya diri setelah banyak bertemu dengan orang-orang di kapal pesiar dari berbagai negara,” ujar dia.Cahyo juga merasa bekerja di kapal pesiar dan bertemu dengan rekan-rekan sepekerjaan yang datang dari negara dengan latar belakang yang berbeda-beda memberinya pengalaman yang sangat berarti.“Tantangan bekerja di kapal pesiar adalah rindu rumah dan terlewatnya momen-momen seperti Idulfitri atau tahun baru bersama keluarga,” tutur Cahyo.Namun, kebersamaan dengan tim dan merayakan momen-momen tersebut bersama mereka juga menjadi kenangan yang menyenangkan. Apalagi, fasilitas yang diberikan perusahaan juga menjamin.“Sebelum pulang, kami sudah mendapatkan jadwal berangkat perjalanan berikutnya. Semua diberikan gratis mulai dari fasilitas tiket, hotel, armada, dan makanan,” beber dia.Selama kontrak, ia bekerja 10 jam per hari dan tinggal di dalam kapal. Apabila jam kerja selesai, ia dan rekan-rekannya bisa keliling dan bahkan bisa menikmati fasilitas seperti tamu-tamu di kapal dengan syarat tidak di waktu kerja.Dulu, bisa berkeliling dunia dan mendapatkan pengalaman berjumpa dengan orang dari berbagai negara mungkin hanya mimpi bagi Cahyo. Kini, mimpi itu terwujud berkat pekerjaannya di kapal pesiar dan kursus perhotelan dan kapal pesiar setelah lulus SMA.Selama empat tahun bekerja, Cahyo telah mengunjungi kota-kota di Amerika Serikat, seperti New Orleans, Miami, New York, Virgin Islands, Canaveral, Orlando, St Thomas, dan San Juan; negara-negara di Eropa seperti Portugal, Barcelona, Prancis, Italia, Yunani, Montenegro, Kroasia, dan lainnya; serta Caribian Island, Mexico, Honduras, Republik Dominika, dan lain-lain.Tak cuma mewujudkan mimpi, di usia yang masih muda, Cahyo telah berinvestasi dari penghasilannya dengan membeli tanah dan membuat usaha perikanan, serta menikahi kekasihnya.Direktur NCL Madiun, Sudarto, menyebut pihaknya selalu mengupayakan setiap anak yang lulus mendapatkan karier impiannya di perhotelan maupun kapal pesiar."Sejak mereka mendapatkan pembelajaran teori dan praktik, lalu magang di hotel yang telah bermitra kami, sampai mengundang agen-agen kapal pesiar untuk melakukan wawancara dengan lulusan,” beber dia.NCL Madiun telah bekerja sama dengan hotel-hotel kenamaan, termasuk hotel bintang lima plus, seperti J.W. Marriott dan Shangri-La yang penempatannya di berbagai negara. Lebih dari 10 kapal pesiar besar juga telah langganan meminta tenaga kerja lulusan NCL Madiun.Sejak berdiri pada 2010, NCL Madiun telah menghasilkan hampir 3.000 lulusan yang 87 persen-nya telah bekerja di perhotelan dan kapal pesiar.“Saya bercita-cita setiap anak yang lulus dari NCL dan bekerja memiliki orientasi go internasional dan kembali ke negerinya untuk berinvestasi. Jadi, uang yang dia hasilkan ikut memajukan keluarga dan lingkungannya sehingga dia tidak hanya berhasil untuk dirinya sendiri, tapi juga sekelilingnya,” kata Sudarto yang pernah bekerja di kapal pesiar selama 20 tahun.Sudarto menilai Cahyo merupakan salah satu lulusan yang mewujudkan cita-citanya. Dia selalu bangga pada lulusannya dan memperhatikan setiap tapak karier yang dilalui lulusannya.Bahkan, Sudarto seringkali berkunjung ke hotel-hotel yang mempekerjakan lulusannya untuk mengecek mereka. Hal itu juga yang membuat alumni NCL Madiun setia dan selalu kembali ke NCL untuk berbagi kabar dan cerita, seperti Cahyo selama long vacation-nya.Cahyo terlibat dalam acara Best Practice Gala Dinner bersama Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemenkdikbudristek, Kiki Yuliati, dan Direktur Kursus dan Pelatihan, Wartanto, di Sekolah Perhotelan dan Kapal Pesiar NCL Madiun.Dengan serbet hijau yang menggantung di tangan, malam itu Cahyo bertugas sebagai standby waiter di dekat meja tamu. Cahyo menyajikan rangkaian makanan dalam full set dinner yang dibawakan runner malam itu dengan sikap yang menunjukkan profesionalisme, ramah, dan cekatan.“Bagi saya, menciptakan pekerja bukan hanya membuat mereka punya pengalaman dan tahu cara bekerja, tapi juga memastikan mereka punya etika bekerja yang baik, pantang menyerah, dan disiplin sehingga mereka mampu menjadi tenaga kerja profesional di dunia internasional,” ujar Sudarto.