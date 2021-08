Kemendikbudristek Kembali Gelar 'Isodel' Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) bakal menggelar kembali International Symposium on Open, Distance and E-Learning (Isodel) di tahun ini. Tema yang diangkat yaitu 'Education Technology in The New Normal, Now and Beyond'."Kita akan melihat sejauh mana peran teknologi untuk dunia pendidikan dalam masa kenormalan baru saat ini dan masa datang," kata Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek, Hasan Chabibie dalam soft launching Isodel, Selasa, 31 Agustus 2021.Hasan menjelaskan pengembangan dan pemanfaatan teknologi selama pandemi 1,5 tahun terakhir pada dunia pendidikan melonjak drastis. Pandemi juga mengubah pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk dunia pendidikan."Teknologi dengan kemudahannya menjadi sesuatu yang kita butuhkan dalam mengahar dan mengajar," lanjutnya.Baca: Pengadaan Barang TIK Buatan Dalam Negeri Percepat Digitalisasi Pendidikan Ia menyebut penyelenggaran Isodel nantinya dapat menjadi wadah bagi para akademisi, praktisi hingga peneliti untuk memotret perkembangan teknologi. Harapannya, para akademisi hingga peneliti yang terkumpul di Isodel dapat melahirkan inovasi teknologi untuk memajuan pendidikan."Tentu dengan diskusi data fakta yang rekomendatif agar iptek serta komunikasi membersamai pendidikan kita terkait digitalisasi sekolah , transformasi digital, link and match vokasi, untuk pendidikan kita di masa datang," lanjutnya.Dia mengajak seluruh pihak yang ingin berkontribusi dalam memajukan teknologi pendidikan untuk bergabung di Isodel. Pendaftaran dapat dilakukan di laman isodel.kemdikbud.go.id."Ini akan jadi harapan ke depan bagaimana teknologi bisa memberikan nilai positif dan mmenghasilkan generasi emas SDM dalam menyambut bonus demografi 2045," tuturnya.(AGA)