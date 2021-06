Akun Medsos Pengurus BEM UI Diretas Usai Kritik 'Jokowi King of Lip Service'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ketua Badan Ekseutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Leon Alvinda Putra dalam keterangan tertulisnya mengatakan telah terjadi upaya peretasan akun media sosial beberapa pengurus BEM UI. Peretasan tersebut terjadi di hari pertama dan kedua setelah BEM UI mengunggah poster berisi kritik ' Jokowi : The King of Lip Service'."Pada 27 dan 28 Juni 2021 telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021" kata Leon, dalam keterangan tertulisnya, Senin 28 Juni 2021.Peretasan terjadi sebanyak empat kali. Pertama pukul 00.56 WIB akun WhatsApp Tiara (Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021) tidak dapat diakses dan tertulis bahwa akun tersebut telah keluar dari telepon genggam Tiara. "Hingga saat ini akun WhatsApp Tiara belum dapat diakses kembali," terangnya.Upaya peretasan kedua terjadi pukul 07.11 WIB, yakni akun WhatsApp Yogie (Wakil Ketua BEM UI) tidak bisa diakses dan muncul notifikasi akun tersebut sudah digunakan di gawai yang lain. "Namun pukul 07.20 WIB akun tersebut sudah bisa digunakan lagi," ujar Leon.Ketiga, terdapat usaha login dari pihak tidak dikenal kepada akun Telegram koordinator bidang Sosial Lingkungan BEM UI, Naifah Uzlah, pada pukul 02:15 WIB. Terakhir pada pukul 21.45 WIB akun Instagram Syahrul Badri (Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI) mengalami 'restriction' setelah mengunggah beberapa postingan di insta story menyangkut surat pemanggilan fungsionaris BEM UI oleh pihak UI."Akun masih ada, namun sampai saat ini pemilik akun belum bisa menggunakan akun tersebut seperti biasa. Dengan ini kami mengecam keras segala bentuk serangan digital yang dilakukan kepada beberapa pengurus BEM UI 2021" tegas Leon.Baca juga: BEM UI Unggah 'Jokowi The King of Lip Service', Ini Tanggapan UI Sebelumnya, dalam unggahannya di akun media sosial BEM UI @bemui_official menampilkan gambar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (( Jokowi ) yang merupakan simbol negara itu ke dalam meme dengan mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service. Juga meme lainnya dengan teks "Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?", "UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)", "Demo Dulu Direpresi Kemudian".Sehari setelah unggahan tersebut, pihak Universitas Indonesia (UI) pun bereaksi dengan melakukan pemanggilan kepada sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Minggu, 27 Juni 2021.Menurut Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia, UI tetap menghargai kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk yang dilakukan BEM UI di akun medsosnya tersebut.Meski demikian, dalam menyampaikan pendapat hendaknya tetap menaati dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku."Perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi Undang-undang. Meskipun demikian dalam menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku," tegas Amel.(CEU)