UI Kampus Terbaik di Indonesia Versi US News Best Global Universities 2022

Berikut detail indikator yang mengukur kinerja UI dalam pemeringkatan US News:

Global score (42.4%) Global research reputation (12.5%) Regional research reputation (12.5%) Publications (10%) Books (2.5%) Conferences (2.5%) Normalized citation impact (10%) Total citations (7.5%) Number of publications that are among the 10% most cited (12.5%) Percentage of total publications that are among the 10% most cited (10%) International collaboration – relative to country (5%) Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field (5%) Percentage of highly cited papers that are among the top 1% most cited papers (5%).

Jakarta: Satu lagi rekognisi dari lembaga pemeringkatan global, diberikan kepada Universitas Indonesia (UI). UI menempati peringkat pertama sebagai Best Universities di Indonesia, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkatan Perguruan Tinggi dunia U.S. News Best Global Universities 2022 US News and World Report Best Global Universities dibuat untuk memberikan wawasan tentang bagaimana universitas dibandingkan secara global. Sejak meningkatnya jumlah calon mahasiswa yang berencana mendaftar di luar negara asal, Best Global Universities Rankings yang berfokus pada penelitian akademik dan reputasi universitas dapat membantu calon mahasiswa membandingkan secara akurat institusi di seluruh dunia.Pemeringkatan US News tersebut juga menempatkan UI pada posisi ke-15 di Asia Tenggara, dan peringkat ke-217 di Asia. Pemeringkatan US News meliputi berbagai institusi di Amerika Serikat beserta lebih dari 80 negara lainnya dan diumumkan melalui laman resmi https://www.usnews.com/ education/best-global-universities/rankings.Pemeringkatan ini mencakup 13 indikator yang menjadi dasar pengukuran terhadap kinerja penelitian akademis beserta reputasi global dan regional setiap institusi. Selain itu, pemeringkatan US News juga mencakup indikator kolaborasi internasional, konferensi, dan total sitasi.Pada salah satu area subyek, yaitu Clinical Medicine, UI menjadi satu-satunya subjek Clinical Medicine di Indonesia yang berhasil masuk pada US News Best Global Universities by Subject. UI berada di peringkat ke-10 di Asia Tenggara, dan peringkat ke-389 di dunia sebagai Best Universities for Clinical Medicine.Rektor UI, Ari Kuncoro bersyukur atas capaian-capaian yang diraih UI selama tahun 2021. Ia berterima kasih kepada seluruh elemen di UI yang telah bekerja keras dan memberi kontribusi dalam pemeringkatan tersebut.“Semoga UI mampu meningkatkan kinerja secara maksimal, sehingga tetap menjadi yang terbaik di tanah air. Sinergi dan kontribusi sangat dibutuhkan dari sivitas akademika sebagai upaya terus-menerus menaikkan peringkat UI di level global,” ujarnya.