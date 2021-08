Untar Gelar Konferensi Bersama Peneliti dan Akademisi 20 Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Tarumanagara (Untar) menggelar Konferensi Internasional terbesar yang melibatkan peneliti, akademisi, dan mahasiswa dari 20 negara di seluruh dunia. Konferensi ini menghasilkan 650 karya ilmiah yang disampaikan dan didiskusikan dalam acara tersebut.Konferensi terdiri dari Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH), Tarumanagara International Conference on the Applications of Technology and Engineering (TICATE), Tarumanagara International Conference on the Medicine and Health (TICMIH), sekaligus Konsorsium Bidang Hukum, Psikologi, dan Kesehatan yang menjadi program Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah (LLDIKTI III), pada 5-6 Agustus secara daring.Pertemuan para peneliti, akademisi, dan mahasiswa dari 20 negara ini bertujuan untuk bertemu membahas permasalahan-permasalahan dunia yang akhir-akhir ini terjadi. Mencari solusi untuk keberlangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi yang menghantam segala aspek kehidupan.Sekitar 650 lebih karya penelitian yang berasal dari hampir 20 negara di dunia, disampaikan dandidiskusikan dalam konferensi dan konsorsium ini. Hal tersebut menjadi bukti, bahwa sesungguhnya seluruh masyarakat dunia, khususnya yang tergabung dalam dunia pendidikan, peduli dan ingin berperan secara nyata sesuai keahlian, dalam penanganan pasca Covid-19.Rektor Untar, Agustinus Purna Irawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengulurkan dukungan sehingga acara ini dapat terselenggara."Konferensi dan konsorsium yang telah mengumpulkan sekitar 650 karya ilmiah dari para peneliti yang datang dari berbagai negara seperti Australia, Republik Ceko, Jerman, Jepang, Malaysia, Swedia, Inggris, Timor Leste, Singapura, China, Taiwan, Thailand, Jamaika, Filipina, India, Kenya, Jordan, dan pastinya Indonesia," sebut Agustinus.Baca juga: Kampanye Mahasiwa Baru IPB University Viral di TikTok Ini sekaligus membuktikan bahwa dunia pendidikan tinggi memiliki peran untuk mengatasi masalah khususnya memberikan solusi dalam menghadapi dampak pandemi covid19 yang berkepanjangan. "Semoga kontribusi yang diberikan sesuai bidang ilmu dapat mengubahdunia menjadi lebih baik,” ujar Agustinus.Secara khusus para Rektor dari berbagai universitas di lingkungan LLDIKTI III yang tergabungdalam konsorsium, turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Untar yang telah bersediamenjadi tuan rumah. Mereka menaruh harapan besar kepada para akademisi dan mahasiswa untuk terus berkarya serta berperan memperbaiki kehidupan masyarakat.Kepala LLDIKTI III, Agus Setyo Budi dalam sambutannya menyampaikan bahwa covid-19 telah memberikan efek signifikan terhadap kesehatan global dan ekonomi dunia. “Melalui konferensi dan konsorsium ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tantangan-tantangan yang akan datang dalam era teknologi yang disruptif ini," pesannya.(CEU)