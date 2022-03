Collaboration Festival 2022, Asah Generasi Cakap Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penampilan dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UPJ pada Collaboration Festival 2022 (Foto:Dok.UPJ)

(ROS)

Jakarta: Collaboration Festival (CoFest) 2022 yang dikelola oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) telah sukses diselenggarakan pada 9–11 Maret 2022.Acara berlangsung di Instagram dan Zoom Meeting dengan mengangkat tema “Generasi Cakap Digital” yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan kecakapan pada era digitalisasi bagi generasi muda yang harus memiliki keterampilan untuk mampu menguasai dan bertahan di era digitalisasi. Berangkat dari tema tersebut lahirlah tagline “Asah Ilmu, Asah Perilaku Digital."Salah satu rangkaian acara CoFest 2022 yaitu seminar daring yang menghadirkan pembicara hebat seperti Raditya Dika, Genesha Nara Saputra, Tata Martadinata, Lukman Benjamin Mulia dan Gerald Vincent. Terdapat tiga seminar daring yang berjudul Sinergi Kreatif Pondasi Era Digitalisasi”, “Berbisnis Aman Dengan Perlindungan Transaksi Digital” dan “Bangun Popularitas dengan Gaya berkualitas” dengan menghadirkan 938 peserta seminar yang berasal dari internal maupun eksternal UPJ.Rangkaian kegiatan lainnya ialah lomba berupa Co-GameFest dan Cerdas Cermat yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti 74 peserta dari mahasiswa UPJ. Acara CoFest 2022 dibuka pada Rabu, 9 Maret 2022 melalui seminar daring yang berjudul “Sinergi Kreatif Pondasi Era Digitalisasi” yang menghadirkan pembicara Raditya Dika (content Creator).Raditya Dika menjawab pertanyaan terkait membangun percaya diri untuk membuat konten. “Gak pede kan bisa macam-macam, yang paling lazim apa? Karena takut. Dia gak pede karena takut, takut kenapa? Takut di-judge orang, takut diledekin. Tapi ada yang lebih seram dari rasa takut yaitu, penyesalan. Dalam 10 tahun lagi nyesel nggak kalo lo gak ambil langkah itu?” ujar Raditya Dika.Kemudian, pada hari yang sama dilanjutkan dengan seminar kedua yang berjudul “Berbisnis Aman Dengan Perlindungan Transaksi Digital” menghadirkan pembicara Tata Martadinata (Head of Product and Technology at Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) dan Genesha Nara Saputra (Head of Payment Information Security of GoTo Financial).Genesha Nara Saputra membagikan tanggapannya terkait acara CoFest 2022. "Ini merupakan event yang baik, meskipun digagas oleh rekan-rekan atau mahasiswa tetapi berjalan dengan baik dan pertanyaan-pertanyaanya tepat dan bahkan ini hal yang jarang kita dapatkan di saat kita melakukan pertemuan profesional," kata Genesha Nara Saputra.Pada hari kedua Kamis, 10 Maret 2022, CoFest menyelenggarakan seminar daring yang berjudul “Bangun Popularitas Digital dengan Gaya Berkualitas” yang menghadirkan Lukman Benjamin Mulia (Founder & CEO Cretivox Broadcasting Network) dan menghadirkan Gerald Vincent (Content Creator). Gerald Vincent membagikan tanggapannya terkait acara CoFest 2022."Acara hari ini sangat-sangat keren banget, ilmunya wah soft kiss ya. Seru banget, terus juga anak-anaknya asik, pokonya semuanya deh, semua diatur dengan rapi secara time-nya juga enggak telat, lancar bagus, bintang lima deh," kata Gerald Vincent.Pada hari ketiga atau 11 Maret 2022, diselenggarakan berbagai penampilan spesial dan games serta kuiz berhadiah. Penampilan spesial ini diisi oleh mahasisiwa Ilmu Komunikasi UPJ dan stand up comedy dari Fajar Nugraha.Kemudian, games pada sesi ini diselenggarakan melalui Instagram. Mulai dari pertanyaan seputar kesan-pesan terbaik, menyebutkan nama pembicara tercepat dan tertepat hingga menunjukkan keseruan dari rangkaian kegiatan CoFest 2022.Selanjutnya, kuis diselenggarakan melalui aplikasi Quizziz dan Zoom Meeting. Rangkaian kegiatan perlombaan seperti TikTok Challenge, Kampanye Media Sosial, Voice Over dan Pembawa Acara Berita masih diselenggarakan sampai dengan tanggal 18 Maret 2022. Pengumuman lomba tersebut akan diinfokan bersamaan dengan closing CoFest 2022 melalui Instagram pada 27 Maret 2022.Collaboration Festival (CoFest) merupakan sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Jaya. Sebelum Bernama CoFest, acara ini bernama Communication Festival (COMMFEST) yang sudah diselenggarakan sebanyak empat kali sejak tahun 2016. Dengan semangat inovasi dan berkolaborasi yang tinggi, untuk itu kegiatan tahunan COMMFEST berganti nama menjadi CoFest sejak tahun 2019.Pada 2020, covid-19 masuk ke Indonesia dan menyebabkan kegiatan CoFest 2020 tidak dapat diselenggarakan. Kemudian, dengan semangat yang tinggi akhirnya pada tahun 2021, CoFest dapat kembali diselenggarakan. CoFest 2021 mengusung tema “Kreasi Digital Penggerak Generasi” merupakan acara pertama yang diselenggarakan secara virtual.