Mendikbud Dorong Teknologi Tingkatkan Kemampuan Siswa

Perkembangan teknologi informasi di abad 21 menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi dalam proses belajar mengajar. Dengan teknologi, kemampuan 5C pelajar Indonesia diyakini bakal meningkat.Kemampuan 5C pada pelajar adalah critical thinking and problem solving (daya berpikir kritis dan memecahkan masalah), creativity and innovation (kreatifitas dan inovasi), communication skill (kemampuan berkomunikasi), collaboration (kerja sama), serta confidence (membangun kepercayaan diri)."Menyiapkan generasi abad 21 harus ada lima keterampilan yang harus dimiliki dan ditanamkan kepada anak-anak. Kalau 5C ini ditanamkan dengan sungguh-sungguh, maka kita punya harapan bahwa siswa kita akan berhasil untuk memasuki abad 21," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di SMA Pangudi Luhur 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Maret 2018.Pendidikan Indonesia kini baru mulai untuk melangkah menciptakan kemampuan 5C pada pelajar. Guru-guru kini disibukkan dengan pelatihan bahan belajar, teknik evaluasi, hingga cara membuat soal yang memiliki perspektif 5C.Saat ini, aku Muhadjir, Indonesia baru menggalakkan kemampuan berpikir tiga level siswa dalam mengetahui, menghapal, dan mengekspresikan. Hal tersebut terpantau dalam sistem evaluasi Ujian Nasional (UN) menggunakan pilihan ganda."Pilihan ganda itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan, kita harus mencari terobosan dengan cara-cara yang kreatif dengan membekali guru secara sungguh-sungguh. Mereka juga harus memiliki kemampuan 5C termasuk melatih dan membuat soal-soal agar anak tidak terjebak pada mengetahui, menghapal, dan mengaplikasikan kembali," tutur dia.Maka itu, sejak tahun lalu Muhadjir menerapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada setiap jenjang pendidikan. USBN melibatkan guru dalam membuat soal. Hal itu agar kemampuan 5C pada guru bisa diperkenalkan dan ditanamkan pada siswa-siswi Indonesia."Maka itu peranan informasi dan teknologi (IT) menjadi sangat penting, tetapi IT sudah tidak bisa lagi dijadikan mata pelajaran bagi siswa melainkan semua guru wajib menguasai IT ini. Karena sebetulnya IT ini bukan pelajaran tetapi suatu keterampilan yang mau tidak mau harus dikuasai oleh guru-guru yang kemudian digunakan untuk menanamkan berbagai macam sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada siswa-siswanya," pungkas Muhadjir.(RRN)