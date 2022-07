FSAD ITS Miliki Sejumlah Laboratorium Canggih, Ini Rinciannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar diskusi bersama para kepala departemen (kadep) dan kepala laboratorium (kalab) di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD). Diskusi kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi setiap laboratorium yang ada di FSAD ITS.Kepala Departemen Biologi ITS, Dewi Hidayati mengatakan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terus berupaya kualitas setiap bidangnya, khususnya pada bidang sarana dan prasarana termasuk laboratorium. Di FSAD misalnya, memiliki sebanyak 24 laboratorium untuk menunjang pembelajaran serta riset para mahasiswa maupun dosen.Laboratorium tersebut tersebar ke enam departemen yang berbeda-beda. “Ada delapan Laboratorium Fisika, lima Laboratorium Matematika, dua Laboratorium Kimia, empat Laboratorium Statistika, empat Laboratorium Biologi, dan satu Laboratorium Sains Aktuaria,” rincinya dalam siaran pers ITS, Rabu, 6 Juli 2022.Menurut Dewi, terbukti bahwa ITS telah bekerja keras dalam meningkatkan setiap fasilitasnya yang ada untuk menunjang setiap kegiatan mahasiswa maupun dosennya. Dewi mengungkapkan, bahwa setiap laboratorium yang ada di FSAD memiliki fasilitas yang canggih dan bermanfaat."Terdapat beberapa contoh fasilitas canggih, seperti alat praktikum fisika yang dioperasikan secara daring, mikroskop tiga dimensi, dan lain sebagainya," ungkapnya.Lebih lanjut, Dewi menuturkan bahwa saat ini ITS berhasil memiliki peralatan laboratorium mutakhir, yakni Field Emission Scanning Electron Microscopes (FE-SEM). Ia menerangkan bahwa FE-SEM berfungsi untuk melihat morfologi struktur mikro yang berukuran dan berbentuk butir."Sehingga, ITS adalah kampus pertama di Indonesia yang berani untuk mendapatkan alat tersebut sebagai penunjang penelitian," tandasnya.Lanjut Dewi, FE-SEM ini juga memiliki kemampuan untuk memperlihatkan orientasi kristalografi pada material yang diteropong. Sehingga, alat tersebut akan sangat berguna pada berbagai pihak yang membutuhkan."Pihak tersebut bisa datang dari dunia industri maupun pendidikan," tuturnya.Menutup diskusi, Dewi berharap, peningkatan kualitas sarana dan prasarana tersebut dapat meningkatkan peluang kerja sama Tridarma perguruan tinggi, baik secara internal maupun eksternal. Ia juga mengekspresikan kebahagiaannya atas pedulinya para pimpinan ITS untuk memajukan kualitas hingga kuantitas segala aspek yang ada, khususnya fasilitas.“Harapannya, peningkatan kualitas ini dapat menarik lebih banyak mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di FSAD ITS ,” pungkasnya.Baca juga: Bawakan Desain Papan Unik, Mahasiswa ITS Borong Medali