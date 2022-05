LPDP Sediakan Beasiswa Kerja Sama Bidang Metalurgi dan Sains Material, Ini Info Lengkapnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal seleksi

Pendaftaran Beasiswa: 20 Mei – 5 Juni 2022 Seleksi Administrasi: 6 – 9 Juni 2022 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 12 Juni 2022 Seleksi Substansi: 13 – 17 Juni 2022 Pengumuman Hasil Seleksi Substansi: 20 Juni 2022

Persyaratan

Pendaftar menyampaikan aplikasi melalui laman LPDP: https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id Telah menyelesaikan studi pada program diploma empat (D4) atau sarjana (S1). Pendaftar diutamakan lulusan dari program studi Kimia, Teknik Kimia, Fisika, Material Science, Teknik Material, Metalurgi, Teknik Pertambangan, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Produksi, dan Teknik Manufaktur Bagi pendaftar dari masyarakat umum, melampirkan surat rekomendasi dari akademisi Bagi pendaftar yang berstatus CPNS/PNS, melampirkan surat rekomendasi dari Pejabat Eselon II yang membidangi pembinaan/pengembangan SDM pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Namun, jika surat rekomendasi belum terpenuhi, pendaftar yang berstatus CPNS/PNS dapat melampirkan terlebih dahulu surat rekomendasi dari atasan langsung pada unit pendaftar bekerja saat proses pendaftaran beasiswa, dan ditembuskan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi pembinaan/pengembangan SDM Pendaftar yang telah dinyatakan lulus sebagai calon penerima beasiswa wajib melampirkan surat tugas belajar dari Pejabat Eselon II yang membidangi pembinaan/pengembangan SDM. Apabila pendaftar tidak menyampaikan surat tugas belajar setelah dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa, maka tidak dapat diproses sebagai penerima beasiswa Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember tahun pendaftaran paling tinggi 35 tahun untuk pendaftar dari masyarakat umum dan paling tinggi 37 tahun untuk pendaftar dari PNS, dan 42 tahun untuk pendaftar PNS Fungsional dengan latar belakang peneliti/perekayasa/medis/paramedis/pendidik Mengunggah dokumen Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,00 pada skala 4,00 atau yang setara dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir Bagi lulusan Luar Negeri pada jenjang sebelumnya, wajib melampirkan dokumen penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui laman https://ijazahln.kemdikbud.go.id/ijazahln/ atau tangkapan layar proses pengajuan penyetaraan ijazah dan konversi IPK bagi yang belum selesai proses penyetaraan ijazahnya

Skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 85 atau IELTS™ 6.0; Jika syarat kemampuan bahasa inggris pada poin a belum terpenuhi, pendaftar beasiswa tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi LPDP Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa LPDP harus menyampaikan kembali syarat kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 85 atau IELTS™ 6.0 kepada LPDP sebelum penandatanganan Surat Pernyataan (SP) dan Pengajuan Letter of Guarantee (LoG) Jika poin c tidak terpenuhi, maka pendanaan beasiswa oleh LPDP tidak dapat dilaksanakan

Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) menyediakan beasiswa bidang Metalurgi dan Sains Material. Program ini merupakan bentuk kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok.“Program Beasiswa Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Bidang Metalurgi dan Sains Material adalah program kerja sama pendanaan beasiswa di bidang Metalurgi antara LPDP, Central South University, dan GEM Co. Ltd yang berlangsung selama 3 tahun,” dikutip dari laman lpdp.kemenkeu.go.id, Rabu, 25 Mei 2022.Beasiswa ini berlangsung dari 2022 hingga 2025, lebih tepatnya dimulai pada September 2022. Program studi yang dituju adalah School of Metallurgy and Environment, CSU dengan konsentrasi New Energy Materials and Comprehensive Utilization of Resources.Program ini ditujukan bagi masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dengan target penerima beasiswa paling banyak 50 orang. Pendaftar yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang metalurgi akan diutamakan.Pendaftar yang merupakan lulusan jurusan Kimia, Teknik Kimia, Fisika, Material Science, Teknik Material, Metalurgi, Teknik Pertambangan, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Produksi, dan Teknik Manufaktur akan diutamakan.Tertarik mendaftar beasiswa ini? Berikut informasi lengkapnya yang meliputi jadwal seleksi, persyaratan, dan kelengkapan dokumen.Pendaftar beasiswa mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) dengan ketentuan sebagai berikut:

Bersedia menandatangani/menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran LPDP dengan keseluruhan poin pernyataan sebagai berikut:

Setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 Tidak pernah, sedang, atau akan mendukung atau terlibat dalam gerakan, organisasi, atau ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi Tidak sedang menerima, atau akan menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding selama menjadi penerima beasiswa LPDP Tidak menggunakan media informasi dan media sosial untuk menyampaikan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya yang berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat Tidak pernah, sedang, atau akan terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia Tidak pernah, sedang, atau akan terlibat dalam tindak pidana apa pun Tidak pernah, sedang, atau akan melakukan tindakan terkait dengan penggunaan atau pengedaran zat adiktif atau narkoba Tidak sedang menjalani studi (ongoing) Berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun (2n + 1) setelah selesai masa studi secara berturut turut atau mendapat penugasan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Sebagai PNS, bersedia memenuhi ketentuan tugas belajar dan mendapatkan surat izin mengikuti seleksi dari pejabat yang berwenang Berkomitmen melaksanakan ketentuan beasiswa LPDP

Dokumen yang diperlukan

Biodata diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) Scan ijazah S1 asli/legalisir atau Surat Keterangan Lulus (SKL) Scan Transkrip Nilai S1/S2 Dokumen penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui laman https://ijazahln.kemdikbud.go.id/ijazahln/ (bagi lulusan Luar Negeri), atau tangkapan layar proses pengajuan penyetaraan ijazah dan konversi IPK bagi yang belum selesai proses penyetaraan ijazahnya Sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku Surat Rekomendasi Akademisi untuk pendaftar dari masyarakat umum Surat usulan dari pejabat setingkat eselon II/setara yang membidangi SDM (Khusus pendaftar yang berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI) Surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit (poin-poin terlampir) Profil diri pada formulir pendaftaran online Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia.

Demikianlah penjelasan mengenai Beasiswa Kerja Sama Bidang Metalurgi dan Sains Material. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi LPDP di lpdp.kemenkeu.go.id. (Baca: Simak, Ini Jadwal Pendaftaran LPDP 2022 Gelombang 2