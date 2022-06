Terbanyak di Indonesia, 221 Mahasiswa UI Lolos Seleksi Beasiswa IISMA 2022

Apa Itu IISMA 2022

Jakarta: Sebanyak 221 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dari berbagai program pendidikan lolos seleksi beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) periode 2022/2023. Angka ini merupakan yang terbanyak di antara perguruan tinggi lainnya di Indonesia.IISMA adalah program beasiswa dari pemerintah Indonesia bagi mahasiswa sarjana untuk mengikuti program mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri. Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).Program ini bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan serta memberikan pengalaman studi di perguruan tinggi luar negeri sebagai implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro menyampaikan, jumlah mahasiswa pendaftar dan yang diterima dalam program IISMA meningkat pesat. Pada 2021, mahasiswa yang lolos pada program IISMA hanya berjumlah 97 orang.Meningkatnya jumlah peserta yang lolos di IISMA menunjukkan UI mampu bersaing tidak hanya di level nasional, tetapi juga di kancah internasional. UI selalu berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya guna meningkatkan reputasi pemeringkatan, baik di QS University Ranking, THE World University Ranking, Webometric, maupun di pemeringkatan lainnya.Menurut Ari, program pertukaran pelajar atau yang dikenal IISMA ini merupakan upaya untuk meningkatkan reputasi universitas. Mahasiswa yang lolos tersebut merupakan agen-agen UI yang membuka peluang baru untuk berkolaborasi, baik dalam hal akademik, kemahasiswaan, maupun penelitian."Kami berharap peserta yang menempuh pendidikan IISMA dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, memperluas pergaulan, serta membuktikan kepada universitas global bahwa mahasiswa UI berkualitas dan mampu bersaing," kata Ari dalam siaran persnya, Sabtu, 25 Juni 2022.Meningkatnya jumlah mahasiswa yang lolos dalam program IISMA 2022 tidak lepas dari peran dan kolaborasi tiga unit kerja di UI, yaitu Center for Independent Learning (CIL), Direktorat Kemahasiswaan, dan Kantor Urusan Internasional.Kepala CIL UI, Astha Ekadiyanto berkat kolaborasi ini, UI menjadi yang terdepan di Indonesia sebagai universitas yang mampu mengirimkan pelajar ke berbagai universitas top global, seperti University of British Columbia, The University of Pennsylvania, University College London, The University of Edinburgh, Nanyang Technological University, University of Melbourne, University of Auckland, dan Korea University.Ari berharap, Kehadiran mahasiswa UI dalam program IISMA diharapkan mengharumkan nama UI di kancah internasional dengan memberikan hasil terbaik. Nantinya, peserta IISMA akan menempuh pembelajaran 20 Satuan Kredit Semester (SKS) selama satu semester di universitas global terpilih.Pada tahun ini, UI mengirimkan 221 mahasiswa UI pada program IISMA dengan rincian: 195 mahasiswa jenjang S1 dan 26 mahasiswa Vokasi. Jumlah ini tidak terlampau jauh dari total mahasiswa UI yang mendaftar program ini.Tercatat ada 745 mahasiswa S1 UI dan 63 mahasiswa Vokasi UI yang mendaftar dalam program IISMA 2022. Jumlah ini meningkat 5 kali lipat dari tahun lalu sebelumnya dan juga merupakan universitas dengan pendaftar terbanyak di Indonesia.UI telah mengambil hampir 20 persen posisi IISMA di tahun 2022. Program ini, selain memberi kesempatan untuk menuntut ilmu, juga mengajarkan hal lain, seperti budaya negara tuan rumah."Saya mengapresiasi dan mendukung penuh mahasiswa terpilih yang akan mengembangkan potensi dirinya. Saya berharap pada 2045, mereka dapat menjadi peneliti, pejabat, dan profesi lainnya yang dapat mengharumkan UI juga Indonesia," kata Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, Abdul Haris.Untuk menjalankan program ini, UI juga memberikan dukungan berupa sosialisasi di kampus dan bantuan biaya tes bahasa Inggris bagi pendaftar beasiswa IISMA UI 2022. Karena program IISMA tidak membiayai biaya tes kemampuan bahasa Inggris, banyak mahasiswa kurang mampu yang ragu untuk mengikuti program ini."Oleh karena itu, dengan hadirnya bantuan dari Kemahasiswaan UI, diharapkan mahasiswa dapat menjaga semangat untuk mengemban ilmu di universitas ternama, baik di Amerika, Asia, Australia, dan Eropa," kata Direktur Kemahasiswaan UI, Badrul Munir.UI terbuka untuk membantu mahasiswa yang mengalami kendala koordinasi maupun biaya. Seperti saat pandemi covid-19 tahun lalu, banyak mahasiswa UI di luar negeri yang mengalami berbagai kendala. Sebagai bentuk support, baik CIL, Direktorat Kemahasiswaan, dan Kantor Urusan Internasional saling bersinergi mencari solusi bersama.