Selamat! 2.954 Orang Lolos Seleksi Beasiswa LPDP Tahap I

Jakarta: Hasil seleksi Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) tahap I Tahun 2022 telah diumumkan. Sebanyak 2.954 orang dinyatakan lolos seleksi."Hasil seleksi tahap I LPDP tahun 2022, sebanyak 2.954 orang telah berhasil menerima beasiswa tahap I ini," ujar Kepala Sub Divisi Komunikasi LPDP, Ari Kuncoro, secara daring, Senin, 25 Juli 2022.Ari menyebut dengan begitu saat ini 32.826 orang menerima beasiswa LPDP. Dari jumlah tersebut terdapat lebih dari 5.000 orang yang masih menjalankan studi dengan beasiswa LPDP."Sebanyak 5.851 yang on going yang sedang menjalani pendidikan baik S2 dan S3," beber dia.Ari menjelaskan saat ini lebih banyak penerima beasiswa LPDP yang kuliah di dalam negeri. Jumlahnya mencapai 67,9 persen."Komposisinya lebih banyak yang studi di dalam negeri 67,9 persen on going ini, 32,1 persen itu on going di luar ngeri," tutur dia.