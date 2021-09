38 Lowongan Kerja Telkom Indonesia, Terbuka untuk Fresh Graduate

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AGA)

Jakarta: Telkom Indonesia membuka lowongan pekerjaan untuk tahun ini. Telkom berharap bisa merekrut talenta muda kreatif untuk berkarya dan berinovasi tanpa henti.Telkom siap menampung para lulusan baru atau fresh graduate tahun ini lewat program rekrut Fresh Graduate Batch 2 2021. Lulusan akan direkrut untuk status karyawan tetap.Lowongan dibuka mulai 20-30 september 2021. Adapun persyaratan umum sebagai berikut:Baca: Fresh Graduate, Ada 3 Lowongan Kerja di Pertamina Buat Kamu 1. Warga Negara Indonesia;2. Telah menyelesaikan masa studi dengan melampirkan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL);3. Batas usia per 1 Oktober 2021:a. Fresh GraduateS1: belum berusia 24 tahunS2: belum berusia 27 tahunb.Experience (memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun)S1: belum berusia 27 tahunS2: belum berusia 30 tahun4. Bersedia menjalani masa ikatan dinas;5. Bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah kerja PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;Baca: Lowongan Kerja PT KAI Buat Lulusan SMA Hingga S1, Simak Persyaratannya Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses. Rekrutment tersedia pada 38 bidang sebagai berikut:1. Facilities management & asset security2. Administration & secretarial3. Procurement & logistics4. HC business partner5. Treasury6. Risk management7. Digital strategy & business transformation8. Product management9. Infrastructure design & engineering10. Systems engineering11. Software engineering12. Data center13. Information & security14. Blockchain and cryptography15. Telecommunication development16. Transport & core network design and planning17. Access network design & planning18. Development & design19. Sales engineering20. Data science21. Transport and core network operation & maintenance22. Access network operation & maintenance23. Telecommunication strategy & policy24. Supply planning & operations25. Learning and development26. Collections & revenue assurance27. Accounts payable/ accounts receivable28. Financial control29. Legal & compliance30. Business analysis and intelligence31. Program & project management32. Marketing33. Customer relationship management34. Sales operation & management35. Customer service operations36. Account management37. Communications design38. Community managementPendaftaran dapat dilakukan pada https://rekrutmen.telkom.co.id. Dalam proses rekrutasi Telkom Indonesia tidak memungut biaya baik secara langsung atau bekerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan sarana transportasi dan akomodasi dengan meminta pembayaran dari peserta.