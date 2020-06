ITS Peringkat Ketiga PTN Terbaik di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, menempati peringkat ketiga terbaik di Indonesia versi lembaga pemeringkatan Times Higher Education (THE) Asia University Rankings 2020. ITS bersanding dengan Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai tiga besar perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di Indonesia.Manajer Senior urusan World Class University ITS, Rulli Pratiwi Setiawan menjelaskan, ITS berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 301-350 se-Asia. Rulli menjelaskan jika ada lima kriteria yang diperhitungkan dalam pemeringkatan kali ini, yaitu pengajaran (25 persen), penelitian (30 persen), sitasi (30 persen), pandangan internasional (7,5 persen), dan pendapatan industri (7,5 persen).Rulli mengatakan, dalam daftar lima besar perguruan tinggi tersebut, ITS masih unggul di kriteria Sitasi dengan skor 23,40. Kriteria ini merupakan jumlah kutipan dari publikasi artikel di jurnal internasional yang bereputasi."Data tersebut diambil dari Scopus selama lima tahun terakhir," jelas Rulli, mengutip laman ITS, Jumat, 5 Juni 2020.Rulli memaparkan, ITS mendapat skor sebesar 23,30 dalam kriteria pengajaran. Sedangkan di kriteria penelitian mendapat skor 13,60, pandangan internasional mendapat skor 34,70, dan pendapatan industri mendapat 62,60."Total skor yang diraih ITS dalam THE Asia University Rankings 2020 ini adalah 24,22," ungkapnya.Menilik skor yang diperoleh ITS, Rulli mengutarakan meski skor tertinggi berada di kriteria pendapatan industri, kriteria tersebut ternyata masih kalah dari beberapa perguruan tinggi lainnya. Justru dari lima kriteria yang ada, bobot yang besar dan skor yang unggul dari kriteria Sitasi yang cukup membantu capaian keseluruhan nilai ITS.Rulli menuturkan ini merupakan tahun kedua ITS masuk dalam pemeringkatan THE. Berbeda dengan pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS), pemeringkatan THE ini lebih sulit apabila dilihat dari berbagai kriteria yang menjadi tolok ukur. Hal ini tercermin dari masih sedikitnya perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam radar pemeringkatan tersebut."Tahun 2020 ini terdapat enam PTN di Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan THE, salah satunya ITS," jelas dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ini.Menurut Rulli, untuk dapat masuk dalam peringkat THE pun ada tiga syarat yang perlu dimiliki suatu perguruan tinggi, yakni terkait pengajaran, universitas, dan penelitian. Kategori pengajaran yakni harus memiliki program Strata 1. Sedangkan, kategori universitas yakni jumlah staf di masing-masing area studi tidak lebih dari 80 persen, dan kategori penelitian yakni telah mempublikasikan 1.000 artikel jurnal dalam lima tahun terakhir atau minimum 150 publikasi setiap tahunnya.Baca: Manajemen Teknologi ITS Luncurkan Dua Prodi Baru Rulli memastikan bukan hal mudah untuk masuk dalam pemeringkatan THE. Namun, ke depannya ITS akan berusaha untuk mempertahankan bahkan meningkatkan. Guna mewujudkannya, kegiatan internasionalisasi di ITS akan semakin ditingkatkan mulai tahun ini."Pelatihan world class university, bukan hanya ditujukan untuk rekan-rekan dosen, namun juga para tenaga kependidikan (karyawan, red) dan mahasiswa," paparnya.ITS juga akan terus meningkatkan reputasi di kancah internasional. Salah satunya, lewat kolaborasi dengan para peneliti kelas dunia. Kolaborasi penelitian ini diharapkan dapat berujung pada penulisan artikel bersama dengan penulis dari perguruan tinggi di luar negeri, sehingga dapat menunjang capaian penilaian di kriteria sitasi dan reputasi, baik di kategori pengajaran maupun penelitian.Menurut Rulli, untuk mencapai semua target tersebut diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh sivitas akademika. Semua komponen di ITS juga perlu semakin memahami pentingnya pemeringkatan internasional untuk bisa memantapkan posisi ITS di level dunia."Peringkat memang bukan tujuan akhir, tapi hal itu bisa menjadi benchmarking untuk melihat posisi ITS di level dunia," ungkapnya.(AGA)