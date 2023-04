Sejarah Idulfitri, Pengganti 2 Hari Raya Kaum Jahiliah

Peristiwa Perang Badar

Hari Raya Kaum Jahiliah

(SUR)

Jakarta: Hari Raya Idulfitri 1444 H semakin dekat. Sebelum merayakannya, tak ada salahnya untuk ketahui dahulu sejarah dari awal mula hari kemenangan yang dirayakan umat Islam di seluruh dunia ini.Hari Raya Idulfitri diperingati setiap tanggal satu Syawal. Ini merupakan salah satu hari penting bagi umat muslim di mana mereka merayakan kemenangan setelah berpuasa satu bulan penuh selama Ramadan Dilansir dari NU Online, sejarah awal mula perayaan Hari Raya Idulfitri tidak lepas dari dua peristiwa, yakni perang Badar dan hari raya kaum Arab jahiliah. Lebih lanjut, berikut penjelasan selengkapnya:Mulanya, Hari Raya Idulfitri dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah, yang bertepatan dengan kemenangan umat Islam dalam perang Badar. Kemenangan tersebutlah yang menjadi dasar sejarah serta makna perayaan Idulfitri.Adapun makna di balik perayaan Idulfitri adalah histeria dan perjuangan para sahabat untuk meraih kemenangan dan menjayakan Islam. Karenanya, usai kemenangan tersebut diraih, umat Islam lantas merayakan dua kemenangan sekaligus, yakni kemenangan atas dirinya yang berhasil berpuasa selama satu bulan dan kemenangan dalam perang badar.Sebuah hadis menjelaskan bahwa asal-usul disyariatkannya Hari Raya Idulfitri tidak lepas dari tradisi orang jahiliah sebelum Islam datang. Saat itu kaum Arab jahiliah mempunyai kebiasaan untuk merayakan dua hari raya dengan sangat meriah.Seperti yang dijelaskan Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari dalam kitab Risalah fil Aqaid, dua hari yang setiap tahunyya digunakan untuk berpesta dan mabuk-mabukan oleh kaum jahiliah itu disebut dengan hari Nairuz dan Marjaan.Kemudian dua hari itu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi hari yang lebih baik, serta perayaan yang lebih baik juga, yakni Idulfitri dan Idul Adha. Rasulullah SAW mengubah hari tersebut supaya umat muslim punya tradisi yang lebih baik dan sejalan dengan syariat Islam.Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:Artinya: “Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki dua hari yang digunakan untuk bermain, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Rasulullah bersabda: kalian memiliki dua hari yang biasa digunakan bermain, sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idulfitri dan Idul Adha.” (HR Abu Dawud & an-Nasa’i)Rasulullah SAW juga memberikan peringatan bagi umat muslim untuk tidak mencontoh tradisi kaum Arab jahiliyah. Sebagaimana Imam al-Baihaqi dalam kitabnya, as-Sunanul Kubra, menyebutkan hadisnya dengan jelas, yaitu:Artinya: “Dari Abdulallah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: barang siapa membangun negeri kaum ajam (selain Arab), kemudian meramaikan hari-hari nairuz dan mihrajan mereka, serta meniru mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat.” (Imam al-Baihaqi, as-Sunanul Kubra, juz 9, hal. 234)