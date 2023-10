Cerita Mahasiswa Unnes Ikut YSEALI 2023, Belajar Isu Lingkungan di Amerika

Advertisement

(REN)

Jakarta: Mahasiswa Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang ( Unnes ), Josue Willian Alwyn, mendapat kesempatan langka mempelajari isu lingkungan di Amerika Serikat. Dia mengikuti kegiatan internasional bergengsi, Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Academic Fellowship 2023.YSEALI adalah program pertukaran akademik intensif jangka pendek selama 5 minggu yang bertujuan memberikan kesempatan pada 21 pemimpin muda dari ASEAN + Timor-Leste tentang pemahaman lebih tentang Amerika Serikat dalam mengatasi bidang tertentu. Topik yang dibahas berkaitan dengan lingkungan, seperti civic engagement, environment issues and natural resources management, dan social entrepreneurship and economic development.“Saya mengikuti program ini yang dilaksanakan di East-West Center, University of Hawai’i, University of California Berkeley dengan pengalaman kuliah dengan professor, panel, diskusi seminar, debat, dan kunjungan lapangan secara langsung,” cerita penerima Program Beasiswa KNB (Kemitraan Negara Berkembang) Kemendikbudristek itu dikutip dari laman unnes.ac.id, Jumat, 20 Oktober 2023.Peserta juga difasilitasi menigkatkan keterampilan kepemimpinannya dan mengenalkan budaya Amerika Serikat. Program tersebut didanai oleh U.S Department of State.Fellowship ini menggunakan teknik pembelajaran berbasis pengalaman untuk mengekspos peserta pada tema-tema terkini di lapangan, termasuk perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, praktik pertanian, ketahanan pangan, ekowisata, Keadilan Lingkungan, Keadaan Darurat Lingkungan, pembangkit energi terbarukan, serta pengelolaan dan pengolahan air.Peserta juga bertemu dengan pemimpin masyarakat dan perwakilan organisasi nirlaba. Delegasi juga mengetahui kebijakan dan peraturan pemerintah AS dalam aspek bidang isu lingkungan.Fellowship ini juga mengeksplorasi isu-isu lingkungan dalam konteks masyarakat global dan membuat perbandingan antara Amerika Serikat dan negara asal peserta. Josue juga mengunjungi sejumlah destinasi, seperti Ka iwi coast, Waste Management in California, He’ia Fishpond, Loi Kanewai farm and water Irrigation, dan HPower Covanta Incinerator. Pada ahkir program, delegasi menerima sertifikat kelulusan (graduation day) di Washington, DC.Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id