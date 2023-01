Pengertian, Rumus, dan Fungsi Present Perfect Continuous Tense

Rumus Present Perfect Continuous Tense





Jenis Kalimat Rumus Present Perfect Continuous Tense Positif Subject + Have / Has + Been + Verb-ing + Object. Negatif Subject + Have / Has + Not + Been + Verb-ing + Object. Interogatif Have / Has + Subject + Been + Verb-ing + Object + ?

Time Signal Present Perfect Continuous Tense

Time Signal Arti Time Duration Since Sejak For Selama Specific Time Now Sekarang Right Now Sekarang Today Hari ini At The Present / At The Moment Saat Ini This + Time (kecuali This Morning & This Time) This Month Bulan ini This Week Minggu Ini

Fungsi Present Perfect Continuous Tense

Present perfect continuous tense adalah pola kata kerja bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini.Peristiwa atau kejadian dalam lingkup presen perfect continuous umumnya memiliki durasi waktu tertentu dan memiliki kaitan dengan kondisi saat ini.Untuk lebih jelasnya simak rumus dan contoh kalimat present perfect continuous tense di bawah ini.Rumus present perfect continuous tense dibentuk dengan kata kerja bantu (auxiliary verb) have atau has, diikuti dengan been dan kata kerja utama verb-ing (present participle).Untuk lebih jelasnya simak tabel rumus di bawah ini.Has, digunakan apabila subyek kalimat berupa singular (tunggal), yaitu: he, she, it, Budi.Have, digunakan apabila subyek kalimat berupa plural (jamak), yaitu: i, you, they, we, Budi and Ari.Time signal dalam present perfect continuous ada dua, yakni Time Duration dan Spesific Time, sebagaimana yang ditunjukan dalam tabel di bawah ini.Present perfect continuous tense memiliki beberapa fungsi, yaitu:I have been studying Korean Language for eight Months.(Saya sudah belajar bahasa Korea selama delapan bulan.)Indra has been working out for one hour.(Indra sudah berolahraga selama satu jam.)She has not been working as journalist since 2009.(Tidak sudah tidak bekerja sebagai jurnalis sejak 2009.)Have you been working out lately?(Apakah kamu berolahraga akhir-akhir ini?)Recently, i have been feeling really happy.(Baru-baru ini, aku merasakan perasaan yang sangat bahagia.)Look! Indra's shirt is wet. He has just been working out.(Lihat! baju Indra basa. Dia baru saja berolahraga.)Look! It has just been raining.(Lihat! Baru saja turun hujan.)Indra feels tired as he has been working out for an hour.(Indra merasa kelelahan karena dia telah berolahraga selama satu jam.)I have been working on my thesis for 3 months, now i want to take a vacation.(Saya sudah mengerjakan tesis saya selama 3 bulan, sekarang saya ingin berlibur.)Bagaimana sobat medcom? apakah kamu sudah paham pengertian, rumus dan fungsi kalimat present perfect continuos tense?