Nia Ayu Terpilih Jadi Dekan, Siap Pimpin FKG UI 2021-2025

Depok: Nia Ayu Ismaniati terpilih sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI) periode 2022-2026. Pada proses tersebut, Nia unggul dari dua kandidat lainnya, Eva Fauziah dan Retno Widayati.Melalui slogan “Menuju FKG UI yang Mandiri, Unggul, dan Inovatif”, Nia menyatakan prinsip koordinasi yang akan dijalankannya semasa menjadi dekan FKG yang baru.“Sebagai sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), UI memiliki amanah menjalankan Statuta UI berdasarkan PP 75 tahun 2021 dan FKG UI sebagai bagian intergral dari UI akan tunduk pada amanah tersebut, dan mendukung penuh rencana strategis UI, menjalankan tridarma perguruan tinggi, serta menjunjung sembilan nilai UI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa, 16 November 2021.Menurut Nia, berdasarkan data Scimago di tahun 2021, saat ini posisi FKG UI sudah sangat baik. FKG UI saat ini merupakan fakultas kedokteran gigi terbaik di Indonesia, dan nomor 35 di Asia.“Namun hal ini masih bisa terus ditingkatkan, terutama terhadap potensi-potensi lain yang dapat dikembangkan,” ujarnya.Potensi-potensi tersebut di antaranya adalah program pengembangan kapasitas kelas internasional di program sarjana dan pascasarjana. Termasuk juga peningkatan kerja sama penta helix, pengelolaan dana abadi, serta peningkatan unit-unit layanan masyarakat di FKG UI sebagai sumber pemasukan, seperti center of orthognathic surgery, dan center of cosmetic dentistry.Adapun tantangan yang harus dihadapi FKG UI di masa depan adalah adanya tuntutan perubahan zaman yang menuntut terjadinya digitalisasi, serta ketidakpastian kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, program kerja pertama yang diprioritaskannya adalah pembangunan infrastruktur digital dalam bidang pendidikan dan pengajaran.Kedua, ia akan menekankan pada program-program peningkatan kualitas riset di FKG UI. Dalam bidang ini, ia akan mengundang adjunct professor, melakukan program joint research, pembentukan unit-unit penunjang hilirisasi riset, serta melakukan kerja sama penta helix dalam penyediaan alat-alat penunjang fasilitas pengajaran.“Kerja sama penta helix ini penting karena FKG UI ingin bertindak tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen sehingga dapat turut berperan aktif dalam pembentukan science techno park dan dapat menghasilkan industry income yang baik bagi UI,” ujarnya menjelaskan.Selain program pengembangan infrastruktur digital dan riset, pilar utama lain dalam visinya adalah pembentukan UKK (Unit Kerja Khusus) Holding FKG UI sebagai wadah untuk menampung berbagai kegiatan unit bisnis yang dimungkinkan. Berbagai kegiatan nantinya dapat dilakukan oleh UKK ini, seperti pelatihan keperawatan gigi, management practice, edukasi gigi berkelanjutan, dan pelatihan laboran gigi.Keberadaan unit ini dapat meningkatkan pendapatan, sehingga FKG UI dapat lebih mandiri dari sisi finansial. Nia Ayu Ismaniati lahir di Jakarta, 12 Januari 1963.Baca juga: Selamat! Semiarto Aji Purwanto Terpilih Jadi Dekan FISIP UI 2021-2025 Ia menamatkan pendidikan dokter giginya di FKG UI pada tahun 1986, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di University of Melbourne dengan beasiswa dari AusAID dan mendapatkan gelar Master of Dental Science. Pada tahun 2001 ia menamatkan studi spesialis orthodonti di FKG UI.Ia mendapatkan gelar doktor pada tahun 2016 dengan predikat Cum laude hanya dalam waktu tiga tahun. Judul disertasi yang ia ajukan adalah Kajian Stabilitas Relasi Gigi dan Lengkung Maksilaris Setelah Perawatan Komprehensif Penderita Bibir Sumbing dan Langit-Langit Unilateral Komplit (Studi Longitudinal Retrospektif).Disertasi ini dipublikasikan di Orthodontics and Craniofacial Research Journal, suatu jurnal riset terkemuka di bidang ortodonti. Nia juga aktif mengikuti berbagai forum ilmiah diantaranya adalah sebagai salah satu pembicara pada 6th Congress of the Indonesian Association of Orthodontists dan temu ilmiah Ikatan Ortodontis Indonesia pada tahun 2005.