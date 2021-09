Pembelajaran Daring Tidak Mudah untuk Mahasiswa Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wakil Rektor III Universitas Pancasila Dr. Drs. Joko Hartanto menyadari bahwa pembelajaran daring tidak selalu mudah untuk semua pihak, terutama bagi mahasiswa baru. Pasalnya, para mahasiswa baru belum mengenali sistem perkuliahan dan lingkungan kampus barunya."Untuk itu kami panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pancasila (PKKMB UP) berusaha untuk memberikan Informasi selengkap-lengkapnya. Selama 5 hari mulai pukul 07.30-13.00 WIB mahasiswa baru UP dibekali berbagai informasi," kata Joko Hartanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 11 September 2021.Ia mengatakan, meski pelaksanaan PKKMB masih dalam masa pandemi Covid-19, namun kegiatan PKKMB tetap berjalan sesuai dengan harapan. Acara PKKMB UP telah dilaksanakan dengan lancar dan tertib.Tanggal 06-10 September 2021 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pancasila (PKKMB UP) dengan tema "Mewujudkan Mahasiswa Universitas Pancasila yang Memiliki Keluhuran Akhlak, Kedalaman Ilmu, Cinta Tanah Air dan Berdaya Saing Global Di Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka".Pada penutupan Acara PKKMB secara daring ini menyampaikan terima kasih kepada orang tua atas kepercayaan dan juga kehadiran para orang tua dalam acara open house virtual, juga memberikan selamat atas keberhasilan para mahasiswa baru yang telah melewati persaingan ketat untuk meraih tempat belajar di kampus.Materi yang diberikan adalah Membangun Peran dan Kesadaran Kehidupan Berbangsa Bernegara Generasi Z yang merupakan generasi mahasiswa baru saat ini, agar mereka mengenali karakteristik mereka sendiri saat kuliah.Kemudian diberikan materi mengenai Perguruan tinggi di Era Rovolusi Industri 4.0 Dalam Kerangka Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Materi selanjutnya Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, plagiarisme, pencegahan pelecehan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi serta terampil dan bijak berkomunikasi melalui media sosial.Mahasiswa diminta mengenali ciri-ciri kekerasan dalam pacaran dan juga dalam media sosial, sehingga dapat terhindar menjadi korban. Materi yang tak kalah pentingnya adalah menjadi green generation, yaitu generasi yang peduli terhadap lingkungan dengan tema Green Campus For Sustainable Life and Best Future, terdapat pula materi Program Kreativitas, Inovasi Mahasiswa dan Kemahasiswaan serta Menggali Potensi di Masa PandemiMahasiswa baru juga diajak berkenalan dengan para pimpinan di fakultas masing-masing dan mendapat informasi mengenai sistem perkuliahan. Terdapat pula video tur kampus dan layanan dari lembaga-lembaga yang ada di UP sehingga mereka dapat membayangkan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan di kampus.Tak hanya itu para Mahasiswa baru pun mendapatkan informasi mengenaik Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di Universitas Pancasila.Joko Hartanto mengatakan tentunya segenap pimpinan, dosen, karyawan dan juga mahasiswa sangat menantikan pertemuan dengan para mahasiswa baru secara langsung. Namun demikian pada proses adaptasi ini kita semua memang harus dapat menari dengan perubahan yang terus terjadi. (ANT)