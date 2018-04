Dua Pelajar Indonesia Berkesempatan Kuliah di Korea Selatan

Metro TV dan Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) menjalin kerja sama di bidang pendidikan. Kerja sama itu menyediakan beasiswa Strata 1 (S1) kepada dua pelajar Indonesia untuk kuliah di HUFS.Direktur Utama Metro TVSuryopratomo mengatakan fasilitas itu berupa beasiswa penuh. Mulai dari biaya pendidikan hingga biaya hidup di Korea Selatan selama empat tahun."Ini beasiswa full, tinggal bawa kemauan dan sekolah yang betul di sana. Tempat tinggal, makannya, semua sudah ditanggung termasuk biaya kuliahnya selama empat tahun," kata Direktur Utama Metro TV Suryopratomo usai penandatanganan MoU dengan Presiden HUFS Kim In Chul di Jakarta, Kamis, 12 April 2018.Nantinya, jelas Suryopratomo, pendaftar beasiswa akan diseleksi secara ketat oleh Metro TV. Seleksi beasiswa tersebut akan ditayangkan Metro TV."Kita akan membuat prosesnya ini menjadi layak untuk tayang di televisi. Jadi seleksinya ini semacam idol," paparnya.Dari seluruh pendaftar, hanya ada sejumlah nama yang lolos seleksi tahap akhir. Di tahap akhir itu pendaftar diminta untuk mempresentasikan kemampuannya di depan para juri."Nanti ada tim jurinya yang kemudian akan memilih dua orang yang pantas kita kirim dan mendapatkan beasiswa itu," ungkap Suryopratomo.Metro TV akan mencari pelajar yang berasal dari daerah dengan kemampuan akademis tinggi. Sekembalinya menimba ilmu di Korea Selatan, diharapkan penerima beasiswa itu mampu meningkatkan kualitas daerah asalnya."Ini harus dikasih kesempatan juga kepada anak dari desa yang beda-beda tipis kemampuannya (dari anak kota) tapi kemauannya jauh lebih besar. Waktu dia pulang kan ilmunya bisa untuk desanya. Mudah-mudahan yang dua terpilih itu satu dari Jawa dan satu lagi dari luar Pulau Jawa. Dari Jawa pun jangan dari kota besar," terang Suryopratomo.Kim In Chul menambahkan, penerima beasiswa yang terpilih ke HUFS bisa memilih program studi yang diminati. Ada beberapa program studi di HUFS, di antaranya seni, bisnis, hukum, sastra, teknik, serta ilmu eksakta."Universitas kami merupakan universitas terkemuka dengan sistem pendidikan berstandar internasional, mereka (penerima beasiswa Metro TV) bisa memilih jurusan yang ada di kami. MoU ini kami harapkan mampu mendekatkan pendidikan antara dua negara ini," pungkas Kim In Chul.(RRN)