Kemendikbudristek Sediakan Beasiswa Pascasarjana Kedokteran di Oxford

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) membuka program beasiswa bidang medical sciences di University of Oxford. Program ini guna memperluas peluang studi mahasiswa Indonesia menimba ilmu kedokteran di kampus berkelas dunia."Kemendikbudristek mengalokasikan dana untuk Program Beasiswa University of Oxford di Fakultas Kedokteran University of Oxford," tulis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek melalui akun instagram @ditjen.dikti yang dikutip Selasa, 18 Mei 2021.Kemendikbudristek akan memberikan beasiswa penuh kepada 10 mahasiswa untuk meraih gelar S2 atau S3 di Divisi Medical Sciences tersebut. Beasiswa ini berlaku untuk semua program S2 dan S3 full time di Divisi Medical Sciences. Total 16 departemen yang mulai dibuka pada tahun akademik 2021/2022.Baca: Pamekasan Siapkan Beasiswa untuk Mahasiswa Difabel 16 departemen itu di antaranya, Nuffield Department of Clinical Medicine, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Department of Paediatrics, Sir William Dunn School of Pathology, Nuffield Department of Population Health, Department of Primary Care Health Sciences. Kemudian, Nuffield Department of Womans and Reproductive Health, Departement of Biochemistry.Selanjutnya, Department of Experimental Psychology, Department of Oncology, Department of Orthopaedics Rheumatology and Musculoskeletal Sciences, Departement of Pharmacology. Hingga Department of Physcology Anatomy and Genetics, Department of Psychiatry dan Radcliffe Department of Medicine.Adapun komponen bantuan beasiswa ini berupa biaya pendidikan, biaya hidup, serta biaya transportasi berupa tiket pesawat pulang-pergi. Pendaftaran bisa melalui empat pusat koordinasi.Baca: Unpad Tawarkan Beasiswa Pascasarjana, Doktor dan Fast Track Magister-Doktor Calon penerima beasiswa bisa menuju pusat koordinasi untuk mempercepat proses seleksi. Ada di Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Airlangga (UNAIR). Adapun batas waktu pengiriman usulan ke setiap koodinator untuk program S2 pada 4 Juni 2021, dan S3 pada 2 Juli 2021.Usulan yang dikirim berupa dokumen hasil tes IELTS 7,0 atau TOEFL PBT 600 atau TOEFL iBT 100. Adapun standar IPK harus lebih besar dari 3,5.Selanjutnya para kandidat harus menyertakan portofolio publikasi terkait riset, proposal riset atau statement of interest dan letter of motivation. Dokumen dikirimkan ke masing-masing koordinator universitas dengan subject email Oxford Postgraduate Scholarship-Kemendikbudristek.Setelah lolos, nantinya kandidat akan menjalani wawancara. Untuk program S2 akan berlangsung pada 7-14 Juni, dan untuk program S3 pada 5-12 Juli 2021.(AGA)