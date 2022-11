Selamat! ITS Juara Umum Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Expo 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) kembali menorehkan prestasi nasional. Mereka keluar sebagai juara umum di bidang lomba Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo XIII Tahun 2022.Tim ITS berhasil unggul di tiga kategori dengan dua di antaranya mendapatkan Juara I di ajang tahunan kewirausahaan mahasiswa berskala nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek).Kepala Seksi Kewirausahaan dan Bimbingan Konseling Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) ITS Muchammad Nurif menyampaikan pada gelaran KMI Expo 2022 ini ITS mengirimkan sembilan tim untuk mengikuti pameran. Kelima tim tersebut berasal dari kategori Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) dan tiga di antaranya dari kategori Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM).Adapun, dari delapan tim ITS yang lolos pada KMI Award, ITS berhasil memenangkan Juara I pada bidang lomba Teknologi Terapan dari kategori P2MW melalui tim INCRANE. Tim mendesain sistem crane berbasis Internet of Things (IoT) di pelabuhan agar bisa mendeteksi sedini mungkin kerusakan yang kemungkinan terjadi pada crane tersebut.Selanjutnya, tim yang berhasil menyumbangkan Juara I dari kategori IWDM adalah tim Drafta Indonesia pada bidang lomba Startup Tahap Bertumbuh. Dosen yang akrab disapa Nurif tersebut menjelaskan tim merintis startup pendidikan yang berfokus pada sektor ketenagakerjaan dan pengembangan diri.Sementara itu, pada bidang lomba Startup Tahap Awal, tim Alpha Academy dari ITS berhasil menorehkan diri sebagai Juara II. Tim yang juga mendapatkan pendanaan dari IWDM tersebut berfokus untuk mengembangkan sebuah platform persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) berbasis website.“Dari semua produk yang berasal dari kategori IWDM ini sudah dikembangkan dalam bentuk aplikasi,” kata dosen Departemen Studi Pembangunan tersebut.ITS berhak menyandang gelar Juara Umum pada ajang KMI Expo 2022 diikuti Universitas Airlangga di posisi runner up dan Universitas Gadjah Mada pada posisi ketiga. Nurif mengaku sangat bangga atas capaian ITS pada kompetisi yang diikuti 284 perguruan tinggi di Indonesia tersebut.“Tentu ini pencapaian yang sangat luar biasa bagi ITS setelah di tahun sebelumnya kita menduduki peringkat ketiga,” tutur dia.Nurif mengatakan capaian ITS pada ajang KMI Expo 2022 ini merupakan hasil dari persiapan cukup matang. Dimulai dari seleksi administrasi, presentasi, tahap interview, hingga akhirnya tim-tim tersebut berhasil terbentuk pada awal Januari 2022. Selanjutnya, tim-tim besutannya tersebut dilatih langsung oleh praktisi-praktisi wirausaha ternama di Indonesia.Nurif berharap ITS unggul di semua kategori tidak hanya di bidang IWDM saja. Nurif mengatakan banyak mahasiswa ITS yang memiliki ide-ide cemerlang, sehingga hanya butuh sedikit binaan dari praktisi.“Jadikan momen ini sebagai titik awal untuk dapat terjun langsung di dunia wirausaha,” kata Nurif.Prestasi ITS pada gelaran KMI Expo 2022 ini sekaligus menjadi tanda ITS turut memberikan perhatian penuh pada mahasiswa yang ingin mengembangkan minat di bidang wirausaha. “Dari hasil ini diharapkan dapat sejalan dengan Grand Design ITS untuk dapat meluluskan banyak wisudawan yang dapat langsung menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar dia.