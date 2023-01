5 Tokoh Indonesia yang Kuliah di Jepang

1. Emil Dardak

2. Sherina Munaf

3. Khoirul Anwar





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

4. Erika Ebisawa

5. Jerome Polin

(REN)

Jakarta: Jepang merupakan salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik. Saat ini, Jepang memiliki 13 kampus yang menduduki posisi Top 100 Universitas Terbaik di Dunia.Jepang menawarkan beragam daya tarik bagi mahasiswa internasional. Mulai dari negara yang aman, budaya, wisata, hingga pop culture lainnya, seperti manga, anime, dan cosplay.Tak heran, banyak warga Indonesia melanjutkan studi ke Jepang. Termasuk public figure dari Indonesia. Melansir unggahan Instagram @schoters, berikut lima tokoh asal Indonesia yang kuliah di Jepang:Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, pernah kuliah di Ritsumeikan Asia Pacifik University (APU) Jepang. APU memang terkenal karena mahasiswa internasional. APU telah menampung mahasiswa dari 161 negara. Kampus ini juga menjadi kampus swasta terbaik ketiga di Kepang.Aktis Sherina Munaf juga merupakan lulusan Jepang. Ia studi di Kudan Instiute of Japanese Languege and Culture. Institusi ini memiliki pelajar dari 35 negara. Insitut ini terkenal dengan kelas kebudayaan Jepang dan bahasa Jepang.Penemu teknologi 4G, Khoirul Anwar, ternyata juga mahasiswa lulusan Jepang. Dia menyelesaikan studinya hingga S3 di Nara Institute of Science and Technologi (NAIST). NAIST berada di Kansai Science City. Kota ini tekenal dengan fasilitas risetnya.Bahkan, Kansai memiliki 150 fasilitas riset. NAIST juga merupakan salah satu kampus yang aktif berkolaborasi dengan berbagai proyek pemerintah Jepang terkait penelitian.YouTuber Erika Ebisawa juga pernah mengenyam pendidikan di Tokyo University of Ferign Studies. Ia bahkan mendapatkan beasiswa MEXT saat studi di Jepang.Kampus tempat Erika studi memiliki 72 program kuliah bahasa asing dan menempati posisi terbaik ke-94 di dunia pada bidang linguistik. Saat ini, Tokyo University of Ferign Studies telah memiliki 700 lebih mahasiswa asing dari 84 negara di dunia.Selebritas internet, Jerome Polin, juga mengenyam pendidikan di Jepang. Jerome kuliah di Waseda University. Dia mendapatkan beasiswa Mitsui Bussan di kampus tersebut. Saat ini, Waseda University merupakan universitas terbaik nomor 10 di Jepang.