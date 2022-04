Kolaborasi 3 Universitas Hadirkan Prof Joseph Cherian, Bahas Manajemen Aset

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tiga perguruan tinggi berkolaborasi mengundang Prof Joseph Cherian, pengajar dari National University of Singapore (NUS) Business School. Ketiga perguruan tinggi itu adalah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ); Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; dan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.Cherian dihadirkan pada Selasa, 5 April 2022, dalam rangkaian seminar internasional Economics Expo 2022 yang digagas Fakultas Ekonomi UNJ. Cherian mengulik tuntas persoalan manajemen aset dalam seminar bertajuk "The Road Ahead for Asset Management: Challenges and Opportunities" yang dipandu Destria Kurnianti selaku moderator."Negara-negara di Asia merupakan pemain mayoritas di bidang manajemen aset, terutama negara-negara di Asia Timur seperti China dan Hongkong," kata Cherian dalam seminar itu.Menurut dia, Asia menjadi pemain mayoritas karena beberapa dana pemerintah dan kedaulatan terbesar dan paling dihormati terletak di wilayah ini. Sebagai contoh, Jepang menjadi negara dengan dana pensiun terbesar di dunia."Indonesia juga masuk dalam jajaran negara terbesar di Asia. Tentunya (dana dan kedaulatan) akan mendorong pertumbuhan beberapa industri dengan sangat cepat seperti fintech, startup, hingga entrepreneurship," kata dia.Cherian juga menjelaskan tentang konsep core-satellite bifurcation. Konsep ini menempatkan ukuran sebagai core atau inti dan keahlian sebagai satellite atau kunci."Industri manajemen aset membutuhkan biaya yang lebih tinggi karena juga membutuhkan lebih banyak talenta, kapabilitas yang luas, serta training yang mumpuni," kata dia.Oleh karena itu, Cherian melihat konsep tersebut dapat berguna untuk menekan biaya-biaya yang muncul dalam industri manajemen aset. Selain itu, yang terpenting dari manajemen aset adalah strategi investasi yang berkelanjutan dan platform digital.Baca: FE UNJ Selenggarakan Economics Expo 2022, Hadirkan 8 Pembicara Internasional Fakultas Ekonomi UNJ menyelenggarakan Economics Expo 2022. Acara berlangsung mulai Jumat, 1 April 2022, hingga Selasa, 19 April 2022. Economics Expo 2022 menghadirkan seri seminar internasional dengan mengundang sejumlah pembicara dari luar negeri.Tema besar seminar ini adalah "Bersinergi dalam Keberagaman, Semangat, dan Inovasi". Seri seminar ini menghadirkan sejumlah pembicara sebagai berikut:1. Prof Mohd Nazari Ismail dari Universitas Malaya, Malaysia, pada Jumat, 1 April 2022;2. Prof Joseph Cherian (NUS Business School) pada Selasa, 5 April 2022;3. Prof Avanidhar Subrahmanyam (University of California, Los Angeles), Sabtu, 9 April 2022;4. Prof Mathijs van Dijk (Erasmus University), Selasa, 12 April 2022;5. Prof Jo-Ann Suchard (Universitas New South Wales, Sydney), Jumat, 15 April 2022;6. Prof Raghavendra Rau (Cambridge University), Sabtu, 16 April 2022; dan7. Prof Ali Fatemi (DePaul University), Selasa, 19 April 2022.