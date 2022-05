ITS Resmi Membuka Program S2 Magister Sains Manajemen, Ini Kelebihannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Departemen Manajemen Bisnis (MB) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) resmi membuka Program S2 Magister Sains Manajemen (MSM). Program S2 MSM ITS memiliki keunikan sendiri yang membedakan dengan Magister Manajemen Teknologi (MMT) ITS.Kepala Program Studi (Kaprodi) Pascasarjana MB ITS, Muhammad Saiful Hakim mengatakan, program ini dibentuk sebagai salah satu upaya MB ITS untuk membentuk lulusan yang terampil dalam bidang akademik. Saiful mengatakan, MSM ITS memberikan pengalaman yang berupa academic-oriented dibandingkan MMT ITS yang lebih bersifat practical-oriented kepada mahasiswanya.“Persamaan yang kami hitung antara MMT ITS dengan MSM ITS adalah sebesar 11 persen,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa MSM ITS menawarkan spesialisasi ilmu manajemen bisnis dibandingkan institusi lainnya.Tak hanya itu, dosen Departemen MB ITS tersebut menjelaskan bahwa tesis yang dihasilkan oleh MSM ITS dan MMT ITS akan memiliki perbedaan yang signifikan. Yakni, bila di MSM ITS judul tesis cenderung mengembangkan keilmuan yang dapat diaplikasikan pada beberapa perusahaan.Sedangkan untuk MMT ITS, tesis lebih mengarah pada penyelesaian suatu permasalahan spesifik di suatu perusahaan yang ada dalam filosofi riset bisnis. Lebih lanjut, dikatakan Saiful, MSM ITS memiliki sasaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki profesi menjanjikan, seperti konsultan bisnis, peneliti, wirausahawan, dan berbagai profesi lainnya.“Tentu terdapat beberapa syarat untuk lulus di program ini, seperti mampu menghasilkan tesis, menghasilkan produk penelitian ternama, dan syarat-syarat lainnya,” paparnya.Dengan 40 jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh, MSM ITS juga menawarkan beberapa mata kuliah pilihan yang menarik. Di antaranya adalah manajemen keuangan internasional, pemasaran antarbisnis, manajemen rantai pasok, analisa investasi, dan beberapa mata kuliah lainnya. “MB ITS siap untuk mendidik dan membimbing para mahasiswa S2 nantinya dengan dosen yang kompeten dan fasilitas yang memadai,” ujarnya.Baca juga: ITS Berkontribusi Lancarkan KTT G20 2022 Lewat Bus Listrik Terakhir, Saiful berharap bahwa S2 MSM ITS nantinya akan menciptakan lulusan yang berkualitas untuk masyarakat luar. “Kami berharap dengan terwujudnya program studi ini, banyak calon mahasiswa yang semakin antusias untuk melanjutkan studi mereka, khususnya di bidang manajemen bisnis,” tutupnya.