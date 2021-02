Kompetisi Matematika Internasional Digelar, Targetkan Peserta dari 50 Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Eduversal kembali menggelar Kompetisi Matematika Online tingkat nasional 2021. Meski digelar di tengah pandemi, namun Eduversal optimistis jumlah negara peserta kompetisi akan meningkat hingga dari 50 negara.Setelah sukses di tahun 2020 dengan kompetisi Matematika Daring bertajuk Eduversal Mathematics Competition (EMC) dan International Eduversal Mathematics Competition (I-EMC). Tahun ini Eduversal akan kembali mengadakan I-EMC 2021 untuk tetap memotivasi para siswa dalam belajar di tengah Pandemi.Terlebih lagi ajang ini menjadi daya tarik tersendiri karena akan diikuti oleh berbagai pelajar dari seluruh dunia. "Tahun lalu peserta beradal dari 36 negara, tahun ini kami menargetkan siswa dari 50 negara akan ikut menjadi peserta," kata Direktur Edukasi Universal Indonesia (Eduversal), Dwi Prajitno Wibowo, Sabtu, 6 Februari 2021.Kompetisi I-EMC 2021 akan diselenggarakan pada 20 Maret 2021. Kompetisi I-EMC 2021 terbagi menjadi tiga level yaitu Primary (usia 9 - 12 tahun), Junior (usia 13 - 15 tahun) dan Senior (usia 16 -18 tahun).Kompetisi ini terbuka untuk pelajar dari seluruh dunia untuk menguji kemampuan matematikanya di tingkat Internasional. Tahun lalu, kompetisi Internasional ini direspons dengan baik oleh 36 negara dari seluruh dunia seperti Australia, Amerika, Inggris, Nigeria, Brasil, dan yang lainya."Tahun ini, untuk seluruh rangkaian mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan lomba dapat dilakukan di satu website yang sama, di www.i-emc.com ." kata Project Manager EMC 2020, Ade Kiki Ruswandi.Tidak hanya itu, kata Kiki, di akhir pelaksanaan ujian, setiap peserta akan diberikan laporan. "Ini agar peserta bisa melihat hasil ujiannya. Di topik mana yang sudah bagus, di bagian mana yang masih harus dimaksimalkan," terangnya.Peserta juga bisa mendapatkan pemeringkatan atau ranking agar dapat mengukur kemampuan dibandingkan dengan peserta dari negara lain. "Kemudian sebagai bentuk apresiasi bagi peserta yang sudah berani berkompetisi ada sertifikat yang sudah recognized," ujar Kiki.Baca juga: Kompetisi Matematika Online Kembali Digelar, Pendaftaran Dibuka Hari Ini Sebanyak total 4.260 siswa dari negara-negara tersebut telah membuat akun kompetisi di website www.i-emc.com di tahun lalu. Beberapa peserta I-EMC 2020 juga mengapresiasi kompetisi ini.“My opinion about IEMC Final 2020, is that this competition is very good and is also openfor students who want to develop their talents in mathematics. I hope this competitioncan be held every year so that students who have an interest in mathematics can honetheir skills more often, through competitions like this," kata Joselyo Massa' Panglolidari Indonesia.Hal senada juga disampaikan Thoon Nathar Aung, peserta I-EMC dari Myanmar. “The competition is fun and different from other Olympiads since you could do it fromanywhere as long as you have the internet.”, komentar Thoon Nathar Aung.Masih sama dengan tahun yang lalu, Eduversal menyediakan hadiah menarik untuk para juara kompetisi I-EMC ini, di antaranya adalah:Juara 1: IPad Generasi 8Juara 2: Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1”Juara 3: All new Kindle Paperwhite 2020Para juara I-EMC akan terdiri dari juara 1,2 dan 3 dari ketiga level.Selain itu ada juga peraih medali emas untuk 5 persen peserta terbaik, medali perak untuk10 persen peserta terbaik selanjutnya, medali perunggu untuk 15 persen peserta terbaikselanjutnya, dan Honorable mention untuk 20 persen peserta terbaik selanjutnya.(CEU)