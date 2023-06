Unair Perguruan Tinggi Terbaik ke-345 di Dunia Versi QS WUR 2024

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Airlangga ( Unair ) naik peringkat dalam perangkingan Quacquarelli Symonds World University Rankings ( QS WUR ) 2024. Unair menempati posisi 345 perguruan tinggi terbaik dunia atau naik 24 peringkat dari tahun sebelumnya yaitu 369.Rektor Unair, Mohammad Nasih, mengatakan capaian ini berkat upaya Unair dalam meningkatkan aspek kualitas. Dia menyebut peringkat ini menjadi gambaran tentang reputasi Unair di kancah dunia.“Peringkat ini mencerminkan posisi Unair di percaturan dunia yang mengalami peningkatan,” kata Nasih dikutip dari laman unair.ac.id, Kamis, 29 Juni 2023.Nasih mengungkapikan strategi Unai dalam meningkatkan kualitas ialah dengan SMART University. Yakni, Sustainable education for all; Meaningful research and community services; Advancing innovation, enterprising, and industry linkages; Responsive and learn management; dan Topping up resources utilization.“Selalu fokus pada peningkatan kualitas berbagai macam hal yang kami lakukan bersama-sama,” tutur dia.Nasih mengatakan posisi Unair saat ini tak lepas dari hasil pemeringkatan beberapa indikator penilaian. Pada indikator employer reputation atau reputasi lulusan di dunia kerja, Unair berada pada peringkat 95 dunia dengan kenaikan 30 poin dari tahun sebelumnya.Indikator ini menjadi penting bagi institusi perguruan tinggi. Sebab, menjadi tolok ukur kualitas dan relevansi pendidikan yang dilaksanakan.“Alhamdulillah capaian ini sangat menyenangkan tapi di sisi lain, kami punya tanggung jawab yang besar,” ujar Nasih.Dia mengatakan capain ini menjadi bukti perbaikan dari sisi pendidikan dan pengajaran yang dilakukan menghasilkan dampak signifikan. “Posisi ini menjadi cermin bagaimana kami melakukan perbaikan dari sisi pendidikan dan pengajaran. Sehingga lulusan Unair memiliki daya saing yang tinggi dan mampu terserap di dunia kerja dengan posisi yang baik,” ungkap Nasih.Indikator lainnya, reputasi akademik. Pada indikator ini, Unair berada pada peringkat 254 dunia dengan kenaikan poin sejumlah 23.Nasih mengatakan penelitian menjadi upaya mengembangkan pengetahuan. Dia menuturkan per Juni 2023, jumlah publikasi jurnal ilmiah bereputasi terbanyak nomor 1 di Indonesia.“Jumlah publikasi sampai dengan semester ini, berada pada posisi sangat bagus. Jumlah publikasi jurnal ilmiah Unair yang bereputasi terbanyak nomor 1 di Indonesia. Ini perkembangannya sangat fantastis,” jelas Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR tersebut.Selain itu, ada pula indikator lain, seperti rasio mahasiswa di fakultas, international faculty, keberlanjutan, employment outcomes, jumlah sitasi per fakultas, jaringan penelitian internasional, dan mahasiswa internasional.Nasih juga mengungkapkan kiat memimpin Unair sebagai salah satu perguruan tinggi berkelas dunia. Dia mengatakan hal penting yang mesti dilakukan ialah menggerakkan seluruh komponen agar berkomitmen terhadap visi yang ada.“Guyub rukun seluruh civitas akademika itu penting. Kebersamaan ini yang mengantarkan Unair sukses meraih berbagai macam prestasi,” ujar dia.