Nadiem Ultah ke-39, Franka Makarim Beri Ucapan Romantis

Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Mendikbudristek Nadiem Makarim berulang tahun yang ke-39 hari ini. Nadiem lahir di Singapura, 4 Juli 1984.Pada hari ulang tahunnya, ia mendapat ucapan romantis dari sang istri, Franka Makarim. Ucapan tersebut diunggah Franka pada akun Instagramnya @frankamakarim.Unggahan Franka di Instagram menggunakan fitur unggah bersama. Sehingga unggahan tersebut juga muncul di Instagram Nadiem, @nadiemmakarim."Happy birthday Nadiem, my love, my heart," tulis Franka dikutip Selasa, 4 Juli 2023.Pada momentum ultah suaminya itu, Franka mengenang kembali masa lalu. Franka mengingat pertemuannya dengan Nadiem terjadi pada masa anak-anak."Nadiem, dari kita bertemu masih rasanya anak-anak, sampai punya anak-anak," lanjut Franka.Dia berterima kasih kepada Nadiem. Franka merasa selama ini, dirinya telah didukung penuh suaminya dalam hal apa pun.Franka mengatakan hidupnya lebih berwarna ketika bersama Nadiem. Bahkan, bagi Franka, Nadiem adalah berkat."Terima kasih atas kasih sayangnya, atas dukungannya, atas seluruh detik dan warna di kehidupan kita bersama. Nobody will truly know the depth of your love and heart, but I am blessed to be loved by it. Selamat ulang tahun sahabatku. Kamu adalah berkat," tulis Franka.Sebelum menjadi seorang menteri, Nadiem memiliki rekam jejak pendidikan yang baik. Dia merupakan lulusan Harvard Business School dengan gelar Master of Business Administration (MBA).Nadiem sempat berkarier di beberapa perusahaan. Dia pernah bekerja di McKinsey & Co sebagai konsultan pada 2006 sampai 2009.Dia juga pernah menjadi Co-Founder dan Managing Director Zalora Indonesia pada 2011. Kemudian, sambil mengerjakan dan mengembangkan Gojek pada masa awal, ia menjadi Chief Innovation Officer Kartuku.Di Gojek, Nadiem menjadi CEO. Atas rekam kariernya itu, ia pernah mendapat penghargaan Indonesian Choice Awards kategori Digital Persona of The Year pada 2016.