BASE Tawarkan Konsep Lingkungan Pendidikan Interaktif Ala Jepang

Jakarta: Binus University menggandeng ASO College Group dari Jepang untuk mengembangkan kompetensi lulusannya agar mampu menghadapi integrasi regional maupun global di masa mendatang. Kolaborasi tersebut melahirkan Binus ASO School of Engineering (BASE), sebuah perguruan tinggi bertaraf internasional yang fokus pada bidang teknik."BASE memberikan pendekatan pembelajaran yang personal dan adaptif untuk mendidik putra dan putri terbaik bangsa sebagai engineer, yang hingga saat ini memiliki employment rate mencapai 100 persen," ungkap Dekan BASE Ho Hwi Chie melalui keterangan tertulis, Sabtu, 18 Juni 2022.BASE bakal menawarkan tiga program engineering yang mengusung pendekatan state of the arts. Selain itu, kampus teknik terbaru dari Binus ini juga hadir dengan konsep lingkungan interaktif yang menerapkan budaya Jepang."Program bakal disampaikan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dengan pengajar bahasa Jepang dan Indonesia yang sudah berpengalaman," jelas Ho Hwi Chie.Berikut ini tiga program engineering yang disediakan BASE:Automotive and Robotics Engineering (ARE) menjadi salah satu program unggulan yang ditawarkan BASE untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan skill yang dibutuhkan industri global saat ini. Terutama, yang berkaitan dengan pengembangan dan desain sistem mekanis 3D, sistem komputer dan elektronik, teknik otomotif dan operasi, serta sistem robotik dan otomasi.Para mahasiswa akan diajak mempelajari berbagai keterampilan teknis khusus. Program ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan skill pembuatan prototipe, pemodelan 2D dan 3D menggunakan Autocad dan CATIA.Kemudian, desain sirkuit untuk sistem tertanam, pemrograman MATLAB untuk pemrosesan sinyal digital dan buatan intelijen. Lalu, pemrograman bahasa Assembly dan C untuk sistem tertanam, pemrograman labVIEW untuk sistem kontrol, pemrograman PLC, desain jaringan komputer perusahaan, dan pemrograman robot industri.Baca: Kuliah Gratis! Pendaftaran Beasiswa SDM Sawit 2022 Dibuka, Cek di Sini Program ARE telah didukung beberapa fasilitas modern. Antara lain laboratorium komputer, fisika, elektronika, CAD 2D and 3D, drafting 2D, manufaktur, dan robotika.BASE juga membuka jurusan Product Design Engineering. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan skill mahasiswa dalam mengembangkan konsep desain dan mengubahnya jadi produk yang lebih inovatif dan fungsional. Produk yang dihasilkan bisa berupa peralatan otomotif, alat kebutuhan sehari-hari yang diperlukan masyarakat atau industri, serta aksesoris mobil.Ho Hwi Chie menyebut program ini akan didukung fasilitas seperti laboratorium komputer dengan software terupdate seperti Autocad, CAM, Pro/Engineer, CATIA, ARENA, Photoshop/Illustrator, Minitab, ErgoWEB, LINDO/LINGO. Kemudian, ketersediaan berbagai tools pendukung yakni cutting 3D printer, printer 3D moulding, mesin drafting, serta lab gambar mekanik.Ini menjadi salah satu program BASE yang fokus pada pengaplikasian keahlian IT dan engineering ke dalam ranah bisnis. Para mahasiswa yang mengambil program ini akan dibekali wawasan di bidang teknologi informasi, manajemen, serta rekayasa sistem industri. Lulusan program ini diharapkan mampu menciptakan inovasi penting serta bersaing di kancah ASEAN Economic Community (AEC) dan era society 5.0."Program Business Engineering menawarkan cakupan belajar yang luas. Karenanya, jurusan ini dapat memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan skill yang beragam, yang tentunya akan berguna untuk jenjang karier mereka di masa mendatang," jelas Ho Hwi Chie.