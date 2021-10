Kalbis International Tawarkan Program Baru, Raih 2 Gelar dan Magang Bergaji Rp30 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kalbis International sebagai divisi baru di Kalbis Institute menggandeng Business and Hotel Management School, Lucerne, Swiss atau yang lebih dikenal dengan nama B.H.M.S. Ini merupakan kerja sama untuk menawarkan program ke program studi Bachelor of Arts in Culinary Arts di Jakarta. Mahasiswa dapat belajar di kampus Kalbis Internasional di dua tahun pertama dan melanjutkan di kampus BHMS Lucerne untuk belajar di tahun terakhir. Mahasiswa mendapatkan Diploma in Culinary Arts di tahun pertama dan Advanced Diploma in Culinary Arts di tahun kedua. Mahasiswa juga akan mendapatkan kesempatan memperoleh dua gelar bachelor degree yaitu dari B.H.M.S Switzerland dan Robert Gordon University Aberdeen, Scotland. Selama menyelesaikan tahun terakhir perkuliahan di Swiss, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan magang yang berbayar (paid internship), diperkirakan gaji yang diterima sekitar Rp30 juta per bulan.Peluang mendapatkan karier internasional bisa didapatkan oleh para mahasiswa setelah menyelesaikan program Bachelor of Arts in Culinary Arts. “Kerja sama ini menjadi suatu awal mula yang baik antara Kalbis Institute melalui Kalbis International dengan B.H.M.S Switzerland."Kami berharap dengan ini kami mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa kami untuk bisa berkembang dan menciptakan lulusan yang unggul," ujar Rektor Kalbis Institute, Naik Henokh Parmenas dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021.Di program Diploma in Culinary Arts, mahasiswa akan belajar teknik dan kemampuan dasar tentang culinary mulai dari food safety, nutrisi dan masih banyak lagi. Mahasiswa juga akan diberikan program pelatihan untuk memperkuat keterampilan mahasiswa.Baca juga: UMN Gelar Konferensi ICT Internasional Di tahun kedua atau di program Higher Diploma, mahasiswa akan diberikan skills lanjutan seperti membuat desain menu, analisis bisnis, serta mendapatkan program Higher Diploma Internship yang dapat dilakukan di beberapa hotel rekanan dari B.H.M.S Switzerland maupun dari Kalbis International.Di tahun ketiga mahasiswa akan mendapatkan teknik dan pembelajaran seperti kewirausahaan, serta diwajibkan untuk melakukan magang dan menjalankan culinary art project di tahun terakhir.Di tahun ketiga ini, mahasiswa akan mendapatkan gelar Bachelor in Culinary Art tidak hanya dari B.H.M.S Switzerland namun juga dari Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland. Seluruh program dapat diselesaikan dalam waktu 36 bulan.“Bersama dengan acara ini saya menyatakan bahwa Kalbis Institute Jakarta merupakan salah satu rekanan B.H.M.S. Switzerland. Saya berharap program ini dapat memberikan kesempatan kepada seluruh anak muda Indonesia untuk mempersiapkan kariernya, khususnya dalam bidang culinary art," ujar President B.H.M.S. Switzerland, Heinrich Meister.