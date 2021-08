UGM Luncurkan Mata Kuliah Kecerdasan Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Gerakan Nasional Literasi Digital SIBERKREASI, dan Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) meluncurkan rangkaian Mata Kuliah Kecerdasan Digital 2021.Tujuan diselenggarakannya Mata Kuliah yang termasuk di dalam program Merdeka Belajar , Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah untuk mendorong pengembang kemampuan digital peserta belajar. Khususnya digital literacy dan digital mindset.Kuliah sesi pertama dihadiri oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, yang dilanjutkan dengan Diskusi Kecerdasan Digital bersama dengan Iqbaal Ramadhan sebagai perwakilan talenta digital Indonesia.“Dalam pengembangan kecerdasan digital kita juga harus memperhatikan etika sampai sejauh mana teknologi harus dikembangkan sesuai kebutuhan,” ujar Semuel, dikutip dari laman UGM, Senin, 23 Agustus 2021.Ia juga menambahkan, adanya mata kuliah Kecerdasan Digital ini untuk memberikan dasar filosofi etika dalam pengembangan teknologi khususnya kecerdasan digital. Mata Kuliah Kecerdasan Digital yang akan diikuti lebih dari 9.600 peserta akan terdiri dari dua kelas.Kedua kelas itu adalah Kecerdasan Digital Dasar dan Kecerdasan Digital Lanjutan. Dalam Kecerdasan Digital Dasar peserta akan mempelajari mengenai digital mindset, design thinking, hingga pengenalan dasar coding (HTML, CSS, SQL).Baca juga: ITS, Kampus dengan Proposal Terbanyak Kedua yang Didanai Matching Fund Pada Kelas Kecerdasan Digital Lanjutan, terdapat tiga stream utama di antaranya meliputi Cybersecurity for All dengan dukungan pengajar dari Universitas Gadjah Mada dan DRC Campus Fryslân the University of Groningen Data Science for Social Goods dengan dukungan pengajar dari AINO Indonesia AI with a cause dengan dukungan dari tenaga ahli dan pengajar dari Huawei Indonesia.“Keseluruhan inovasi dan kolaborasi program diharapkan dapat membangun SDM Digital Indonesia,” imbuh Samuel.Harapannya, mata kuliah ini dapat memberikan pengalaman belajar yang baru dan dapat meningkatkan literasi digital dan ilmu pengetahuan sehingga nantinya dapat diimplementasikan ke dalam berbagai bidang keilmuan. Diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia.(CEU)