Apresiasi BEM UI, Azyumardi: Ini Kekuatan Moral yang Kian Langka

Jakarta: Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra ikut angkat bicara ihwal kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi) yang disampaikan melalui poster di akun media sosial BEM UI. Menurutnya apa yang dilakukan BEM UI ini langkaDiketahui sebelumnya BEM UI melontarkan kritik kepada Jokowi di akun resmi media sosial mereka @bemui_official. Mereka menobatkan RI 1 sebagai 'The King of Lip Service'. Buntut dari unggahan tersebut beberapa pengurus BEM sampai DPM dipanggil pihak rektorat UI.Menurut Azyumardi, apa yang dilakukan pihak kampus itu kontraproduktif. Sebab, seharusnya pihak kampus memberi kebebasan mahasiswa untuk beraspirasi dan mengkritik penguasa, bukan malah menertibkan."Langkah perguruan tinggi menertibkan kebebasan kepemimpinan mahasiswa untuk beraspirasi dan mengkritik penguasa jelas tidak pada tempatnya dan kontraproduktif bagi kehidupan hari ini dan masa depan Indonesia yang lebih baik,” tulis Azyumardi di akun Twitter resminya @Prof_Azyumardi seperti dikutip Medcom.id, Senin, 28 Juni 2021.Mantan Rektor UIN Jakarta ini juga mengapresiasi tindakan BEM UI tersebut. Pasalnya, hal tersebut kini sudah langka, keluar dari menara gading atau pusat studi seperti universitas.“Kritik mereka, seperti yang disuarakan BEM UI, adalah imbauan dan kekuatan moral yang kian langka, keluar dari menara gading. Kita memerlukan semakin banyak kritisisme di tengah disrupsi dan disorientasi oligarki politik dinastik nepotis dewasa ini,” terangnya.Baca juga: BEM UI Unggah 'Jokowi The King of Lip Service', Ini Tanggapan UI Sebelumnya, dalam unggahannya di akun media sosial BEM UI @bemui_official menampilkan gambar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ((Jokowi) yang merupakan simbol negara itu ke dalam meme dengan mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service. Juga meme lainnya dengan teks "Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?", "UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)", "Demo Dulu Direpresi Kemudian".Pihak Universitas Indonesia (UI) diketahui sudah melakukan pemanggilan kepada sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Minggu, 27 Juni 2021. Menurut Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia, UI tetap menghargai kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk yang dilakukan BEM UI di akun medsosnya tersebut.Meski demikian, dalam menyampaikan pendapat hendaknya tetap menaati dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. "Perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi Undang-undang. Meskipun demikian dalam menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku," tegas Amel.(CEU)