Sastra Inggris Unifa Gelar Workshop IELTS

Program Studi Sastra Inggris, FIES ( Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Fajar mengadakan workshop on IELTS (International English Language Testing System) and Strategies on Scholarship Application yang diikuti sejumlah dosen, mahasiswa dan masyarakat umum di Mini Ballroom Unifa.Ana Rosida, Ketua Program Studi Sastra inggris mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan IDP tersebut bertujuan untuk lebih memperkenalkan tentang IELTS dan bagaimana mempersiapkan diri mengikuti tes. Standar Bahasa Inggris bagi mereka yang ingin mengajukan pengusulan beasiswa ke luar negeri."Dalam kegiatan ini para peserta diberikan motivasi, serta strategi mendapatkan nilai IELTS yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan penyedia beasiswa, khususnya yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri," terang Ana di Kampus Unifa, Makassar, Senin, 17 Desember 2018.Ditambahkannya, peserta juga langsung diberikan simulasi tes IELTS dan dibimbing oleh mentor dari IDP yang sangat berpengalaman membina dan mendampingi para calon penerima beasiswa luar negeri di Indonesia."Selain kemampuan listening dan reading, para peserta juga lebih banyak diarahkan mengasah kemampuan writing bahasa Inggris, mengingat kemampuan menulis sangat banyak berpengaruh saat sudah menjalani studi nantinya," jelas Ana.Menurutnya, jika kemampuan writing seseorang baik, maka kemampuan listening dan reading juga cenderung akan baik pula. Sementara itu, Sekretaris Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Unifa, Usman Rendra, dalam sambutannya saat pembukaan workshop menjelaskan, sampai saat ini kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional makin berperan penting dalam berbagai bidang, Baik itu dalam pengembangan karir maupun saat menempuh pendidikan."Kemampuan berbahasa Inggris sudah menjadi syarat mutlak dalam berbagai bidang. Apalagi bagi mereka yang ingin melanjutkan studi kejenjang lebih tinggi di luar negeri," ungkap Usman.Usman memaparkan bahwa Unifa sangat memperhatikan hal tersebut dan membangun komitmen yang sangat tinggi dalam meningkatkan kompetensi berbahasa Inggris, khususnya bagi para mahasiswa dan dosen.