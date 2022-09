5 Negara Asia yang jadi Incaran Kuliah

1. Singapura

2. Malaysia

3. China

4. Korea Selatan

5. Jepang





Jakarta: Memilih negara yang akan menjadi tujuan berkuliah menjadi salah satu pertimbangan pelajar kuliah di luar negeri. Negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik masih berada dalam satu benua akan menjadi nilai plus karena tidak perlu merantau terlalu jauh.Melansir dari akun Instagram @hotcourses_id berikut negara-negara favorit untuk berkuliah di Asia beserta universitas-universitas terbaik yang dimilikinya:Negara ini banyak diminati karena posisi geografisnya yang dekat dengan Indonesia. Selain itu, Negeri Singa ini memiliki universitas-universitas dengan kualitas pendidikan yang telah diakui dunia seperti National University of Singapore, Nanyang Technological University, dan Singapore University of Technology and Design. Malaysia adalah negara yang memiliki banyak kesamaan budaya dengan Indonesia. Makanan dan lingkungannya terasa familiar membuat banyak pelajar Indonesia yang memutuskan untuk melanjutkan studi di Malaysia. Selain itu, Malaysia juga memiliki universitas terbaik seperti Universiti Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangaan Malaysia, dan Universiti Sains Malaysia.China termasuk negara yang banyak memberikan beasiswa. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelajar yang ingin berkuliah di luar negeri karena sangat meringankan beban biaya pendidikan. China memiliki universitas-universitas terbaik seperti Peking University dan Fudan University, bahkan ada yang masuk dalam Top Global University QS World University Rankings 2022 yaitu Tsinghua University.Korea Selatan dikenal dengan kemajuan teknologinya yang pesat. Kemajuan itu dilatarbelakangi oleh kualitas pendidikan yang baik dan fasilitas yang canggih. Selain itu, warga Korea juga sangat ambisius dan kompetitif. Perguruan tinggi terbaik di Korea antara lain Seoul National University, Korea University, dan Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).Jepang memiliki kualitas pendidikan dan kemajuan teknologi yang pesat. Selain itu, Tokyo juga mendapat predikat ke-2 dalam QS Best Student Cities 2019 yang artinya kota Tokyo ramah pelajar. Jepang memiliki perguruan tinggi terbaik seperti University of Tokyo, Kyoto University, Waseda University, dan Tokyo Institute of Technology.Itulah 5 negara di Asia yang menjadi incaran pelajar Indonesia untuk berkuliah. Jadi, negara Asia mana yang ingin sobat Medcom pilih untuk melanjutkan studi? (