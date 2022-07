Liburan Produktif, Mahasiswa IPB Ikut Pelatihan Analisis Social Return on Investment

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Libur semester merupakan waktu kosong yang bisa jadi momentum mengembangkan diri bagi mahasiswa. Hal itu juga dilakukan sejumlah mahasiswa IPB University yang tergabung dalam asrama Pondok Inspirasi, Rumah Visioner, dan Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM KM) dari Biro Riset dan Pengembangan.Mereka mengisi waktu libur dengan mengikuti pelatihan Social Return on Investment (SROI) yang dilaksanakan Ruber Academy berkolaborasi dengan Pondok Inspirasi. Pelatihan SROI bertujuan mengukur efektivitas program sosial yang dilaksanakan oleh organisasi maupun yayasan.Pada pelatihan tersebut juga hadir perwakilan dari Cleansheet yang merupakan startup milik salah satu alumnus IPB University. Narasumber pelatihan, Rico Juni Artanto, yang juga Coach and Consultant PT Paragon Technology and Innovation serta praktisi SROI menjelaskan tentang peran SROI dalam mengukur dampak sosial dari program yang dilaksanakan.“Efektivitas program sosial yang diukur menggunakan SROI digunakan untuk proses pemberdayaan program jangka panjang,” kata Rico dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Juli 2022.Rico juga menerangkan tentang Theory of Change sebagai indikator dalam analisis SROI. Theory of Change tidak hanya memikirkan jangka pendek tetapi juga dampak jangka panjang."Jadi, ini akan tepat dalam menganalisis SROI karena yang dihitung adalah outcome dan impact,” jelas dia.Senior Staff of Communication and Network Development Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),Muhammad Solehudin, yang juga praktisi SROI turut hadir sebagai narasumber. Dia menyampaikan tentang prinsip serta tahapan SROI.“Analisis SROI melihat apa yang berubah, melibatkan pemangku kepentingan, memberi nilai pada suatu dampak, tidak berlebihan dalam klaim dampak, serta mengikutsertakan dampak materiil,” ungkap Solehudin.Dia juga memaparkan penting untuk menetapkan ruang lingkup dan mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci dalam pelaksanaan program. Kejadian terkait outcome juga harus dikumpulkan dan memberikan nilai.“Semua informasi tersebut harus sesuai dengan data dan fakta yang ada. Oleh karena itu penting untuk dilakukan teknik pengumpulan data yang baik,” tutur dia.Setelah sesi materi selesai, seluruh peserta dibagi kelompok untuk langsung melakukan analisis SROI dari program jangka panjang organisasi yang mereka ikuti. Di akhir kegiatan, mereka diharuskan presentasi dari hasil analisis yang dibuat.Salah satu peserta, Afif, menuturkan pelatihan mulai dari pemberian materi, analisis, hingga presentasi sangat membuka wawasan baru terkait kaji dampak program yang dilaksanakan. Terlebih, materi mengenai program sosial dapat diukur dari dampak baik jika diuangkan."Benar-benar menjadi hal baru yang harus diterapkan dalam mengevaluasi program kerja organisasi ke depan,” ujar Afif.