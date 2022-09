Tim Antasena ITS jadi Jawara Bidang Komunikasi di SEM Virtual Programme 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim Antasena kembali mengharumkan nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) di kancah internasional. Salah satu tim mobil hemat energi andalan ITS ini berhasil meraih juara pertama pada sublomba Virtual Off-Track Awards: Communication Award di region Asia Pasifik dan Timur Tengah kompetisi Shell Eco-Marathon Virtual Programme 2022.Communication Manager Tim Antasena ITS Muhammad Naufal Rahardi menjelaskan sublomba ini menantang peserta membuat campaign communication yang digunakan sebagai strategi branding oleh tim Antasena selama satu season Shell Eco-Marathon (SEM) 2022. Dalam hal ini, tim Antasena mengusung visi optimalisasi penyampaian informasi terkait hydrogen renewable energy kepada khalayak.Tim memulai persiapan communication plan sejak November 2021. Tim Antasena merancang proyek bertajuk evolved into hydrogen dengan tujuan utama mengenalkan kendaraan hemat energi berbahan bakar hidrogen sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan.Terdapat empat nilai inti promosi yang diusung oleh tim Antasena, berupa tenacious, impactful, sharing and connect, dan team branding. Gerakan mempopulerkan hydrogen renewable energy dilakukan secara optimal baik offline maupun online dengan menggunakan media sosial Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Facebook, Website, dan media massa untuk menarik minat khalayak.“Postingan teratas kami di Instagram berupa mission accomplished mampu menghasilkan 7.529 jangkauan, sedangkan postingan teratas di akun TikTok berhasil mencapai 388.800 jangkauan,” beber dia. Mahasiswa Departemen Teknik Material dan Metalurgi ini mengungkapkan yang dialami tim Antasena ITS salah satunya penyampaian pesan. Gerakan mempopulerkan hydrogen renewable energy pada 2020 hingga 2021 yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan konsep full online. Sedangkan, kultur pada 2022 ini berubah menjadi hybrid atau offline sehingga membutuhkan adaptasi dan pengetahuan yang baik.Mahasiswa angkatan 2019 ini mengungkapkan masih terdapat kekurangan dari tim Antasena dalam membuat beberapa gerakan tersebut secara offline. Kendati demikian, tim Antasena terus berusaha dengan melakukan evaluasi agar dapat berkembang.“Selain evaluasi, fase perencanaan dari pembuatan setiap gerakan akan dikaji lebih detail sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja tim dalam membentuk suatu gerakan tersebut,” tutur dia.Naufal berharap timnya mampu melanjutkan dan menyempurnakan strategi communication plan yang telah dirancang dan dijalankan selama ini. Gagasan baru akan terus diluncurkan guna menghasilkan konten yang inovatif, kreatif, dan variatif untuk menarik minat masyarakat.“Semoga tujuan tim kami untuk memperkenalkan hidrogen sebagai solusi energi baru terbarukan kepada publik dapat tercapai serta konten yang dibuat dapat memberi informasi yang menambah wawasan masyarakat,” tutur dia.