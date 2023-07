Mahasiswa FT UI Buat Inovasi Fishull Vinkay, Kapal Tangkap Ikan dengan Hybrid Engine

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Fishull Vinkay buatan mahasiswa FTUI. DOK UI

Jakarta: Sebanyak lima mahasiswa dari program studi Teknik Perkapalan, Departemen Teknik Mesin (DTM), Fakultas Teknik (FT), Universitas Indonesia (UI) Angkatan 2021 membuat inovasi kapal penangkap ikan dengan hybrid engine bernama Fishull Vinkay. Kelimanya, yakni Ken Nafilahshafa Sahatisae, Muhammad Akbar Ramsha Oetama, Muhammad Daffa Nafis Shafwan, Rawhul Ihsan Setyoko, dan Vincent Collin di bawah bimbingan dosen DTM FTUI, Gerry Liston Putra.Fishull Vinkay merupakan kapal penangkap ikan dengan dua keunggulan utama. Pertama, hybrid engine, yakni inovasi mesin yang lebih senyap, menggunakan tenaga surya ramah lingkungan, dan mengurangi pemakaian bahan bakar solar, sehingga mengurangi biaya operasional kapal. Kedua, memiliki teknologi Refrigerated Sea Water (RSW), yaitu tempat penyimpanan ikan dengan teknologi pendingin yang memanfaatkan air laut sebagai penjaga kualitas hasil tangkap nelayan.“Desain Fishull Vinkay kami buat dengan melihat kondisi perairan Indonesia, dalam hal ini kami fokus di perairan Wakatobi yang memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Namun, pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Wakatobi saat ini baru mencapai 6,4 persen," kata Akbar dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Juli 2023.Dia mengatakan salah satu hambatan yang dihadapi nelayan ialah tingginya biaya operasional kapal terutama biaya bahan bakar solar. Desain Fishull Vinkay diharapkan dapat membantu nelayan Wakatobi sebagai alternatif kapal penangap ikan ramah ingkungan serta dapat mengurangi konsumsi bahan bakar solar.Gerry menjelaskan keunggulan teknologi Refrigerated Sea Water (RSW) yang digunakan dalam desain kapal Fishull Vinkay. RSW memiliki beberapa keunggulan, yaitu waktu penyimpanan lebih lama, dapat menghindari adanya kerusakan fisik, dan penurunan suhu akan berlangsung cepat."Memberikan opsi prosedur penanganan ikan secara lebih mudah dan cepat, serta mutu ikan yang disimpan fisiknya lebih bagus dibandingkan bila menggunakan teknologi penyimpanan lainnya," papar dia.Fishull Vinkay dirancang sebagai kapal berukuran 30 GT yang disesuaikan dengan kearifan lokal nelayan Indonesia. Kelengkapan alat tangkap ikan yang dipasang berupa handline atau pancing ulur.Kapal Fishull Vinkay juga dilengkapi dengan solar panel yang digunakan untuk menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Berkat inovasi ini, kelima mahasiswa yang tergabung dalam tim Bing Chilling berhasil meraih Juara 3 kategori Design Boat Innovation Competition of Maritim, Education, and Training (COMET) 4.0 yang diselenggarakan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada 5 Maret 2023.COMET 4.0 adalah kompetisi dengan tema Fisheries Technological Innovation to Optimize the Quality of the Fish in Wakatobi. Tujuan kompetisi ini untuk mengoptimalkan kualitas hasil tangkap di perairan laut Wakatobi.Dekan FTUI, Heri Hermansyah, menyampaikan apresiasi terhadap raihan prestasi mahasiswa DTM FTUI. “Desain kapal penangkap ikan Fishull Vinkay karya mahasiswa dan dosen Teknik Perkapalan FTUI merupakan gagasan inovatif yang unggul dan berdampak untuk perkembangan sektor maritim Indonesia," kata dia.Heri menyebut dengan luas perairan Indonesia 6.400.000 km2 perlu sumbangsih ide dan inovasi baru di bidang perkapalan yang dapat diaplikasikan secara efisien untuk pemanfaat sumber daya laut. Sehingga, menghasilkan nilai dari segi fungsional, teknologi, dan perbaikan perekonomian Indonesia.