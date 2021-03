UKDW Ambil Bagian dalam Penyelenggaran KUI Edu Fair 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mengadakan Info Session dan Alumni Sharing. Kegiatan yang mengusung tema 'Study in Germany' ini digelar Rabu, 3 Maret 2021.Kegiatan diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Acara diikuti oleh 143 peserta yang berasal dari perguruan tinggi seluruh Indonesia dan dapat disaksikan secara live streaming lewat kanal Youtube UKDW Yogyakarta.Info session diisi oleh Program Officer Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Muji Rahayu, yang membawakan materi terkait kesempatan belajar dan meraih beasiswa untuk studi di Jerman. Sementara sesi kedua tentang alumni sharing terkait tips tinggal dan belajar di Jerman diisi perwakilan UPNVJ Bambang Susanto, perwakilan UKDW Yogyakarta Gregorius Sri Wuryanto, dan Universitas Paramadina Shiska Prabawaningtyas.Baca: Tim OSC Medcom.id Silaturahmi ke Kampus Telkom University Muji Rahayu menjelaskan bahwa sistem pendidikan tinggi di Jerman memiliki tiga tipe pendidikan. Pertama, university, tipe ini lebih berorientasi pada riset dan menawarkan berbagai macam program studi yang fokus pada penelitian, pengembangan teori, dan metodologi. Kedua, university of applied sciences, mayoritas dan orientasi lebih pada praktik dan pembuatan atau pengelolaan aplikasi. Ketiga, colleges of arts and music, tipe ini lebih fokus pada bidang seni."Pemerintah Jerman memberikan beasiswa untuk berkuliah di Jerman, salah satunya melalui lembaga DAAD. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa DAAD selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia termasuk 25 besar negara penyumbang mahasiswa asing di Jerman," tutur Muji dalam keterangan tertulis UKDW, Kamis, 4 Maret 2021.Sementara itu, Gregorius Sri Wuryanto dari UKDW Yogyakarta membagikan pengalamannya selama menyelesaikan studi di Jerman. Gregorius mengaku mendapatkan beasiswa DAAD periode 2010-2014 untuk program doktoral, dan kunci untuk menyelesaikan studi adalah topik penelitian harus sudah matang dan sesuai dengan bidang ilmu professor terkait. Selain itu penguasaan bahasa Jerman juga harus diperhatikan.Sementara itu Shiska Prabawaningtyas dari Universitas Paramadina mengungkapkan, standar sistem pendidikan Jerman sangat ketat sehingga kelengkapan dokumen harus diperhatikan. Sedangkan oleh Dr. Bambang Susanto dari UPNVJ yang juga menjabat sebagai Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hamburg mengatakan bahwa pada umumnya orang Jerman suka dengan orang Indonesia yang ramah dan multietnis."Saya pernah menerima mahasiswa magang di KJRI. Silahkan mengajukan untuk magang di KJRI. Perwakilan pasti bisa menerima tetapi memang tidak ada kompensasi apapun seperti honor. Kita akan sediakan tempat dan kesempatan untuk aktif di kegiatan-kegiatan KJRI. Silahkan kirim surat dari institusi dan sampaikan keinginannya," terangnya.Baca: Lulus Kuliah, Jebolan OSC Ini Gabung di Tim Konsultan Proyek Kementerian Info Session dan Alumni Sharing ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Edu Fair 2021 yang digelar secara daring pada tanggal 26 Februari 2021 – 12 Maret 2021. Edu Fair ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional (KUI) Indonesia bekerja sama dengan 13 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang tergabung dalam forum KUI Indonesia.13 perguruan tinggi tersebut adalah UKDW Yogyakarta, UPNVJ, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSB), Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Unika Atma Jaya Jakarta, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) Jakarta, Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) Kalimantan Selatan, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Universitas Ciputra Surabaya.(AGA)