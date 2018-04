Mendikbud Minta Maaf lantaran Soal UNBK SMA Sulit

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta maaf tenyang kesulitan selama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018. Ia berjanji akan membenahi masalah tersebut untuk pelaksanaan UNBK tahun depan.Muhadjir mendapat kritik terkait pelaksanaan UNBK SMA pada 10 hingga 13 April 2018. Di antaranya soal pertanyaan sulit dan tak sesuai dengan pelajaran yang diterima di sekolah."Soal itu, saya meminta maaf kalau ada beberapa kalangan yang merasa mengalami kesulitan yang tak bisa ditoleransi," ungkap Muhadjir usai menemui Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Jumat, 13 April 2018.Muhadjir berjanji membenahi masalah tersebut. Namun ia memohon warga memaklumi masalah itu. Sebab, pemerintah tengah mengejar peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.Kualitas pendidikan Indonesia, lanjut Muhadjir, masih lebih rendah ketimbang negara-negara di kawasan Asia, bahkan Asia Tenggara. Kemendikbud tengah memperbarui sistem pendidikan untuk meningkatkan standar kualitas ujian nasional.Berbekal hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA), ujar Muhadjir, tingkat kualitas siswa Indonesia tergolong rendah. PISA merupakan sistem ujian dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia."Karena sesuai hasil PISA, kita sangat rendah. Ketika PISA rendah, kami (Kemendikbud) disalahkan; tapi ketika kami menaikkan standar membuat siswasulit, kami juga salah. Tapi saya rasa kita terus mendorong anak-anak kita semakin berkualitas dengan meningkatkan standar ujian nasional kita," jelasMuhadjir.(RRN)