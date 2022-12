10 Kampus Ini Pernah Jadi Tempat Syuting Film, Ada Kampus Indonesia Lho!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kampus tidak cuma jadi tempat belajar mengajar, tetapi kerap dijadikan lokasi syuting film, series, hingga sinetron. Kampus dipilih menjadi lokasi syuting karena memiliki arsitektur bangunan gedung yang unik hingga menyimpan unsur sejarah.Sederet kampus top bahkan kerap menjadi lokasi syuting. Termasuk, Oxford hingga Harvard.Tak cuma kampus di luar negeri, kampus dalam negeri seperti Universitas Indonesia juga sering dijadikan lokasi syuting. Sobat Medcom penarasan kampus-kampus yang pernah dijadikan tempat syuting?Berikut 10 kampus yang pernah dijadikan tempat syuting film hingga sinetron:University of Toronto telah menjadi lokasi syuting sejak 90-an. Salah satunya untuk syuting film berjudul Cocktail pada 1998 yang dibintangi oleh Tom Cruise.Film besutan Marvel, The Incredible Hulk pun menggunakan lokasi yang sama. Beberapa film terkenal yang syuting di University of Toronto adalah Mean Girls, dan Resident Evil.University of Pennsylvania juga termasuk kampus yang banyak digunakan untuk syuting film. Salah satu film terkenal seperti Transformers 2: Revenge of the fallen mengambil set di kampus tersebut.UBC termasuk kampus yang paling sering digunakan untuk syuting. Film ternama yang syuting di UBC ialah She's The Man dan X-Men Origins: Wolverine.Selain menjadi kampus paling terkenal dan terbaik, Oxford juga merupakan kampus yang digemari untuk lokasi syuting film. Beberapa adegan film The Golden Compass, Harry Potter, Sherlock Holmes, dan X-Men diambil di kampus tersebut.Film yang syuting di Harvard University yaitu Love Story, The Paper Chase, dan lain sebagainya. Namun saat ini, kampus tersebut mengeluarkan larangan syuting film, karena produksi film dinilai membuat beberapa bagian kampus menjadi rusak.USC menjadi kampus terlaris yang dipakai untuk syuting film, acara TV, hingga iklan. Salah satu film Forrest Gump juga mengambil set di kampus tersebut.Selain itu terdapat film, Princess Diaries 2, Legally Blonde, Matilda, dan The Social Network juga diambil di kampus tersebut. Adapun acara TV ternama di Amerika Serikat seperti Gilmore Girls dan Beverly Hills juga berlokasi di kampus tersebut.Mulai dari drama Boys Before Flowers hingga Love Rain, syutingnya diambil dari Keimyung University. Kampus di Daegu, Korea ini ternyata juga kerap melahirkan bintang Korea, di antaranya komedian Kim Je Dong, VJ Seo Yu Ri, dan atlet panahan Chang Hye Jin. Universitas Indonesia menjadi kampus di Indonesia yang sangat sering dijadikan lokasi syuting hingga pembuatan music video clip. Film berjudul GIE, Kambing Jantan, hingga 5Cm pernah mengambil set di kampus tersebut.Universitas Padjadjaran ( Unpad ) juga tak lepas dari kegiatan syuting film. Salah satu film yang mengambil set di kampus tersebut ialah film berjudul Mau Jadi Apa? yang ditulis dan diperankan oleh Soleh Solihun yang juga alumnus Unpad.Institut Teknologi Bandung (ITB) juga masuk dalam daftar kampus yang menjadi lokasi syuting. Salah satu film laris berjudul Jomblo ternyata juga memiliki set di kampus tersebut.Itulah 10 kampus di dalam dan luar negeri yang pernah dijadikan tempat syuting. Apakah Sobat Medcom tahu kampus-kampus lainnya yang juga pernah jadi tempat syuting?