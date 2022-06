ATVI Rintis Kerja Sama dengan Kazan State Institute of Culture Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Akademi Televisi Indonesia (ATVI) merintis kerja sama dengan Kazan State Institute of Culture (KSIC) Rusia. Kedua institusi pendidikan tinggi ini bersepakat untuk berbagi pengetahuan, khususnya di bidang penyiaran dan komunikasi.Upaya kerja sama ini ditandai dengan pembahasan nota kesepakatan (MoU) yang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Pada pertemuan daring itu, hadir pimpinan ATVI dan KSIC meliputi Direktur ATVI Eduard Depari; Wakil Direktur ATVI Ciptono Setyobudi; dan jajaran dosen yang membidangi tugas dan tanggung jawab berbeda, seperti Syaelendra, Handy Utama (Hans Raphael), Friska Artinus, Teguh Setiawan, dan Safrudiningsih.Dari pihak KSIC hadir para pimpinan, yaitu Vice-Rector for Educational Work, Leontieva Tatiana Viktorovna; Dean of the Faculty of Theater, Cinema, and Television, Galimova Elmira Munirovna; dan Head of the Department of Film and Television Directing, Kazakov Anton Fedorovich.Eduard Depari mengatakan pertemuan antarpimpinan perguruan tinggi ini bukan saja berdampak pada hubungan yang makin erat antara Indonesia dengan Rusia, tetapi juga membawa pengaruh positif bagi ATVI dan KSIC.“Dunia sudah mengglobal, ATVI pun akan menuju ke sana. Kerja sama dengan KSIC ini sebagai wujud dari keinginan untuk kemajuan pendidikan tinggi, khususnya bidang penyiaran dan komunikasi," katanya.Eduard melanjutkan, KSIC sangat antusias dan langsung menawarkan draf MoU untuk dibahas bersama. Nantinya, MoU ini ditandatangani untuk selanjutnya dirancang kegiatan nyata atau action plan sebagai bentuk realisasinya.Dekan Fakultas Teater, Cinema, dan Televisi KSIC, Leontieva Tatiana Viktorovna ingin agar kerja sama dapat segera direalisasikan. Bisa ditandai dengan pengiriman mahasiswa KSIC untuk magang belajar di ATVI."Bisa juga bekerja sama produksi acara televisi," kata Leontieva.Keinginan Leontieva ini langsung disambut Eduard dengan menyatakan bahwa ATVI sangat terbuka. Dengan catatan, situasi covid-19 benar-benar sudah terkendali.“Kita punya grup stasiun TV yang besar seperti Indosiar, SCTV, O’Channel, dan beragam media online. Artinya, kita siap menerima mahasiswa KSIC,” katanya.Baca: Kemendikbudristek Siap Pasok SDM Vokasi untuk Kawasan Industri Kendal KSIC didirikan pada 1969. KSIC merupakan institusi seni dan budaya peringkat atas di wilayah Volga, Federasi Rusia.Pada 2002, KSIC secara resmi menjadi Universitas Kebudayaan dan Seni Negeri Kazan. Pada 25 Juni 2015 universitas ini memperoleh status Institut Kebudayaan Negeri Kazan.Adi Nuryanto, Atase Pendidikan KBRI Moskow mengatakan banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kerja sama ini. "Banyak aspek yang bisa dilakukan, baik secara langsung maupun melalui daring," kata Adi.