Jakarta: Perkembangan teknologi modern dalam berbagai sektor kehidupan membuat job landscape semakin berubah. Saat ini, banyak orang kesulitan bersaing mencari lapangan pekerjaan karena kurangnya bekal pengetahuan dan skill yang up-to-date.BINUS Business School International Undergraduate Program membuka jurusan baru, Digital Business Program untuk mencetak lulusan up to date. Direktur Kampus BINUS @ Senayan, Andreas Chang, menyebut banyak perusahaan mulai mengembangkan bisnisnya agar bisa beradaptasi dengan ekosistem digital di era modern kini.Namun, laporan dari Dell menunjukkan 93 persen dari perusahaan kesulitan mencapai hal tersebut pada 2030 karena berbagai macam faktor. Ada dua faktor utama kegagalan tersebut, yakni kurangnya strategi dan visi digital, serta kurangnya kemampuan sumber dayamanusia.“Dalam memulai atau melakukan transformasi bisnis ke dalam ekosistem digital, tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan skill mengenai sistem informasi terbaru saja. Tapi, dibutuhkan juga pengetahuan seputar bisnis dan manajemen serta pemahaman terhadap dunia finance,” kata Andreas dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Mei 2023.Dia menyebut untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan program higher education yangmampu mempersiapkan mahasiswanya dalam menghadapi era digital ini. Meskipun, menurut Institute for the Future sekitar 85 persen pekerjaan di 2030 belum ditemukan saat ini, ada beberapa skill sets yang bisa dipelajari untuk menghadapi hal tersebut.Misalnya kemauan mempelajari teknologi terbaru, pemahaman dan penggunaan teknologi untuk bisnis, pengetahuan seputar keamanan digital, dan masih banyak lagi.Dalam jurusan ini, mahasiswa akan mempelajari penggunaan teknologi informasi untuk mengubah bisnis agar bisa beradaptasi dengan ekosistem digital. Studi ini akan fokus pada beberapa hal untuk membantu mahasiswa memahami dunia digital business.Seperti modelling bisnis digital berkelanjutan, mengubah model bisnis ke ekosistem digital, analisis data, hingga strategi entrepreneur. Selain itu, program satu ini juga akan fokus pada perkembangan dunia finansial modern seperti digital banking dan finance technology.Dekan BINUS Business School International Undergraduate Program, Asnan Furinto, mengungkapkan beberapa alasan fokus studi tersebut dipilih, “Beberapa fokus studi dalam Digital Business ini dipilih agar mahasiswa tidak hanya belajar mengenai tools teknologi digital saja, tapi juga implementasinya dalam dunia bisnis,” papar dia.Asnan menyebut pihaknya berharap lulusan jurusan Digital Business BINUS International bisa bersaing dalam job landscape modern dengan menjadi seorang digital business professional, digital specialist, atau seorang analyst. Selain itu, lulusan dari jurusan satu ini juga berkesempatan menjadi seorang entrepreneur atau start-up founder yang mampu membangun bisnis di dalam ekosistem digital.Jurusan Digital Business juga akan membantu mahasiswa beradaptasi agar siap menghadapi dunia global. Melalui penerapan global experience, BINUS akan menyediakan lingkungan belajar dengan standar internasional yang tidak terbatas pada kurikulum tapi juga fasilitas belajar dan tenaga pengajar yang tersedia.BINUS International juga telah bekerja sama dengan beberapa universitas di dunia dalam menjalankan program double degree. Beberapa universitas partner dari BINUS adalah Boston University, Bournemouth University, hingga Victoria University of Wellington yang menawarkan program 3+1 untuk mahasiswanya.Bahkan, ada juga program 4+0 dari University of Newcastle yang berarti mahasiswa tidak perlu menghabiskan waktu di UoN untuk mendapatkan dua gelar yang dikejar. Adanya penerapan global experience dalam kampus BINUS dan program double degree bersama universitas partner ini merupakan jawaban akan kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang siap menghadapi dunia global.Apalagi saat ini banyak orang tua dan pelajar sekolah menengah atas yang memahami pentingnya global education untuk masa depan mereka. BINUS International berharap pembukaan jurusan ini membuat mahasiswa tidak hanya siap menghadapi dunia bisnis yang beralih ke ekosistem digital. Tetapi, mahasiswa juga mampu bersaing secara global dalam membangun atau transformasi bisnis.