Keren! 5 Kampus Ini Sering Jadi Lokasi Syuting Film Hollywood

1. Harvard University, AS

2. Boston University, AS

3. University of Cambridge, Inggris

4. The University of Melbourne, Australia

5. University of British Columbia, Kanada

Jakarta: Sobat Medcom mungkin mengira kampus-kampus ternama dunia hanya ditargetkan oleh calon mahasiswa sebagai tempat melanjutkan studi. Namun, siapa sangka, sejumlah rumah produksi Hollywood juga memilih kampus ternama sebagai lokasi syuting.Hal ini memang tak mengherankan. Sebab, selain memiliki reputasi yang baik berkat pendidikan berkualitasnya, sederet kampus kelas dunia juga mempunyai bangunan yang artistik.Dikutip dari Instagram @kobieducation, setidaknya ada lima perguruan tinggi yang sering dijadikan lokasi syuting Hollywood. Menariknya, Sobat Medcom berkesempatan kuliah di kampus-kampus tersebut menggunakan beasiswa.Penasaran dengan informasi selengkapnya? Simak pembahasan berikut ini.Harvard University menjadi salah satu perguruan tinggi top dunia yang dijadikan lokasi syuting film Hollywood. Namun, pihak kampus hanya mengizinkan lokasi tertentu saja yang bisa diambil gambarnya.Beberapa film yang berlatar kampus ini adalah Good Will Hunting (1997), Homeless to Harvard: The Liz Murray Story (2003), The Great Debaters (2007), dan The Social Network (2010).Terdapat banyak beasiswa yang bisa membantu Sobat Medcom untuk kuliah di Harvard University. Beberapa di antaranya LPDP Perguruan Tinggi Unggulan Dunia/Reguler, Fulbright Scholarship, dan The Saul Zaentz Fellowship.LPDP Perguruan Tinggi Unggulan Dunia/Reguler merupakan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Ini diperuntukkan bagi jenjang pascasarjana, baik S2 maupun S3.Fulbright Scholarship ditujukan untuk program magister dan doktor. Ini merupakan beasiswa penuh yang didanai oleh Pemerintah AS melalui lembaga AMINEF untuk melanjutkan studi S2 dan S3.The Saul Zaentz Fellowship dikhususkan bagi mahasiswa yang tertarik dengan pendidikan anak usia dini. Beasiswa ini mendanai mahasiswa untuk melanjutkan studi jenjang master di bidang HGSE atau jenjang doktor di bidang Education Leadership.Masih dari AS, Boston University juga dipakai untuk lokasi syuting film Hollywood. Spot unggulan yang paling sering muncul dalam film adalah Boston University’s Castle dan Tsar Auditorium.Beberapa film yang berlatar kampus ini adalah The Proposition (1998), The Company Men (2010), dan Ghostbuster (2016).Terdapat banyak beasiswa yang bisa membantu Sobat Medcom untuk kuliah di Boston University. Di antaranya, LPDP Perguruan Tinggi Unggulan Dunia/Reguler, Fulbright Scholarship, Boston University Presidential Scholarship, dan National Merit Scholarship.LPDP Perguruan Tinggi Unggulan Dunia/Reguler merupakan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Ini diperuntukkan bagi jenjang pascasarjana, baik S2 maupun S3.Fulbright Scholarship ditujukan untuk program magister dan doktor. Ini merupakan beasiswa penuh yang didanai oleh Pemerintah AS melalui lembaga AMINEF untuk melanjutkan studi S2 dan S3.Boston University Presidential Scholarship merupakan beasiswa yang didanai oleh Boston University sendiri. Ini diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang memiliki pencapaian akademik luar biasa.Sementara itu, National Merit Scholarship merupakan kompetisi beasiswa yang diselenggarakan oleh organisasi nonprofit bernama National Merit Scholarship Corporation (NMSC).Beralih ke Inggris, University of Cambridge juga kerap dijadikan lokasi syuting film Hollywood. Arsitektur kampus yang bernuansa abad pertengahan ini menjadi daya tarik tersendiri dalam film.Beberapa film yang berlatar kampus ini adalah Elizabeth - The Golden Age (2007), The Theory of Everything (2014), dan The Men Who Knew Infinity (2015).Terdapat banyak beasiswa yang bisa membantu Sobat Medcom untuk kuliah di University of Cambridge. Di antaranya, LPDP Perguruan Tinggi Unggulan Dunia/Reguler, Chevening Scholarship, Jardine Scholarship, serta Gates Cambridge Scholarship.LPDP Perguruan Tinggi Unggulan Dunia/Reguler merupakan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Ini diperuntukkan bagi jenjang pascasarjana, baik S2 maupun S3.Chevening Scholarship ditujukan untuk program magister. Ini merupakan beasiswa penuh dari Pemerintah Inggris untuk melanjutkan kuliah S2 selama setahun di universitas-universitas Inggris.Jardine Scholarship ditujukan untuk program sarjana. Ini merupakan beasiswa penuh dari Jardine Matheson Group untuk melanjutkan kuliah S1 di dua universitas ternama dunia, yaitu University of Cambridge dan University of Oxford.Gates Cambridge Scholarship merupakan pendanaan yang disediakan oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa internasional untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di semua program studi di University of Cambridge.Selain University of Cambridge, kampus yang juga memiliki arsitektur bernuansa abad pertengahan adalah The University of Melbourne. Beberapa film yang berlatar kampus ini antara lain The Moon and the Sun (1997), Knowing (2009), dan Frankenstein (2014).Terdapat banyak beasiswa yang bisa membantu Sobat Medcom untuk kuliah di The University of Melborune. Di antaranya, LPDP, Australia Awards Scholarship, serta Graduate Research Scholarship.LPDP merupakan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Ini diperuntukkan bagi jenjang pascasarjana, baik S2 maupun S3.Australia Awards Scholarship merupakan program yang diinisiasi Pemerintah Australia. Beasiswa ini ditujukan bagi pelajar dari negara berkembang, khususnya wilayah Indo-Pasifik, untuk berkuliah S2 dan S3 di Australia.Adapun Graduate Research Scholarship merupakan beasiswa yang didanai oleh The University of Melbourne sendiri. Ini ditujukan bagi mahasiswa Australia maupun internasional yang memiliki prestasi akademik untuk melanjutkan studi S2 dan S3.Kampus yang terletak di Vancouver, Kanada ini juga menjadi langganan tempat syuting film Hollywood, terutama yang bergenre aksi. Beberapa film yang berlatar di University of British Columbia adalah Good Luck Chuck (2007), X-Men Origins: Wolverin (2009), dan Altered Carbon - Netflix Series (2018-2020).Terdapat banyak beasiswa yang bisa membantu Sobat Medcom untuk kuliah di University of British Columbia. Di antaranya, LPDP, IISMA, dan International Major Entrance Scholarship (IMES).LPDP merupakan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Ini diperuntukkan bagi jenjang pascasarjana, baik S2 maupun S3.Begitu pun dengan Indonesian International Student Mobility Award (IISMA), program ini juga disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Beasiswa ini mendanai mahasiswa Indonesia untuk program mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri.IMES merupakan beasiswa yang ditujukan untuk seluruh mahasiswa yang baru berkuliah di University of British Columbia. Mahasiswa akan menerima beasiswa ini di tahun pertama, kemudian bisa memperpanjangnya untuk tiga tahun ke depan sesuai ketentuan yang berlaku.Demikianlah pembahasan mengenai lima universitas ternama dunia yang sering dijadikan lokasi syuting film Hollywood, beserta beasiswa untuk kuliah di sana. Tertarik melanjutkan studi di salah satu kampus tersebut? (Baca: Mau Beasiswa Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal-hal yang Mesti Disiapkan