Menkes Terpilih Jadi Anggota Majelis Wali Amanat ITS

Jakarta: Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Sepuluh Nopember (ITS) periode 2021-2026. Dalam periode ini, Budi akan mendampingi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh yang terpilih menjadi Ketua MWA ITS.“Saya masuk di MWA ITS untuk membantu pak Nuh dan tugas ini berhubungan dengan passion saya sedari dulu, yaitu mengajar,“ ungkap Budi, Minggu, 7 Februari 2021.Alumnus Fisika Nuklir Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut mengungkapkan, dirinya pernah mendapatkan ilmu dari Ketua MWA ITS tentang pendidikan.“Pesan beliau (Mohammad Nuh) adalah yang namanya pendidikan, tatarannya berbeda-beda. Dimulai dari tataran fisik, akal, hati, dan yang paling berat adalah tataran jiwa. Mudah-mudahan amanah ini menjadi ladang amal yang bisa membuat kita sangat termotivasi untuk bekerja sebagai investasi surgawi ke depan,” tegas Budi.Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh kembali terpilih menjadi Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) periode 2021 – 2026. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil kick-off meeting MWA.Baca juga: Mantan Mendikbud Mohammad Nuh Kembali Jadi Ketua MWA ITS Rapat pertama bagi para anggota baru MWA tersebut digelar usai acara pisah kenal dengan para anggota lama MWA ITS periode 2016 – 2021 secara virtual. Para anggota baru MWA telah ditetapkan lebih dulu melalui Rapat Pleno pemilihan anggota untuk periode 2021-2026 yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) pada 19 Desember 2020 lalu.Terpilihnya Nuh sebagai ketua MWA ITS pada masa bakti 2021-2026 ini merupakan kali kedua bagi guru besar Teknik Biomedik ITS ini, Nuh menuturkan, kebersamaan anggota MWA ITS pada periode sebelumnya sangat luar biasa.“Oleh karena itu, ke depannya saya kira kebersamaan ini yang menjadi kekhasan kita. Dengan kebersamaan, persoalan yang rumit bisa kita selesaikan dengan baik,” ujar Nuh yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022 ini.Turut mendampingi Nuh dalam memimpin MWA ITS, disepakati pula untuk menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Wakil Ketua MWA ITS periode 2021-2026. Dwi merupakan alumnus Teknik Kimia ITS yang saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).(CEU)