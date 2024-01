Sah! Nazaruddin Malik Diangkat Sebagai Rektor UMM

Advertisement

Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi mengangkat Prof Dr Nazaruddin Malik SE MSi sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 2024-2028. Pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) PP Muhammadiyah No 7/KEP/I.0/D/2024 yang ditandatangani Sekretaris Muhammad Sayuti dan Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto.“Harapan kami, UMM semakin maju dan berkembang di bawah komando Prof Nazar dan jajaran wakil rektor yang baru nanti. Meminjam jargon UMM, kami berharap semoga Kampus Putih ini dapat mempertahankan reputasinya sebagai universitas berkelas dunia,” ucap Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), Biyanto, dikutip dari laman pwmu.ac.id, Rabu, 24 Januari 2024.Hal ini seiring UMM dalam berbagai perankingan lembaga-lembaga berkelas dunia sebagai kampus terbaik. Sehingga, semboyan Dari UMM untuk Bangsa yang selama ini digelorakan perlu diakselerasi lagi menjadi Dari UMM untuk Dunia."Jika ini yang dilakukan, maka UMM benar-benar bukan hanya bermanfaat untuk bangsa, melainkan juga dunia.” ungkap dia.Ketua PWM Jatim, Sukadiono, berharap Nazaruddin bisa mempertahankan UMM menjadi perguruan tinggi unggul dan berkemajuan serta menjadi center of excellent yang bisa membanggakan Persyarikatan Muhammadiyah.PP Muhammadiyah juga mengangkat Prof Dr Syamsul Arifin MSi sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Al Islam Kemuhammadiyahan UMM 2024-2028.Pengangkatan itu melalui Keputusan No 9/KEP/I.0/D/2024.