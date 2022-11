Bingung Tinggalkan Anak di Rumah? 5 Kampus Ini Sediakan Layanan Daycare Lho!

1. University of Nevada, Reno (UNR) – Amerika Serikat

2. Arizona State University (ASU) – Amerika Serikat

3. Griffith University – Australia

4. The University of Tokyo – Jepang

5. University of Bristol – Inggris





Jakarta: Melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di luar negeri merupakan mimpi bagi setiap orang, tak terkecuali bagi mahasiswa yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Tentunya, banyak orang tua was-was ketika harus menitipkan anaknya di daycare untuk fokus belajar di kampus.Tapi, tenang saja, Sobat Medcom! Bagi kalian, calon mahasiswa yang juga merupakan orang tua, dilansir dari Instagram @schoters, terdapat lima universitas di luar negeri yang menyediakan fasilitas daycare untuk mahasiswanya yang sudah memiliki anak. Kira-kira apa saja ya kelima kampus tersebut? Langsung simak artikel berikut ini! Kampus yang terletak di Kota Nevada, Amerika Serikat ini menyediakan berbagai fasilitas menarik bagi mahasiswanya, tak terkecuali fasilias daycare bernama Child and Family Research Center, UNR. Di sana, mereka menawarkan layanan pengasuhan anak dari usia 6 minggu hingga 6 tahun bagi mahasiswanya. Namun, terdapat persyaratan untuk bisa mengakses layanan daycare ini, yaitu harus menjadi mahasiswa dalam salah satu program kuliah di UNR dengan minimal enam kredit.Berlokasi di kota metropolitan Phoenix, Amerika Serikat, Arizona State University memberikan berbagai layanan kampus yang bisa diakses oleh orang tua yang tengah berkuliah di sana, seperti bantuan finansial dan on and off campus daycare – Family Resources Arizona State University. Tetapi, mereka hanya bisa menerima anak yang berusia di atas satu tahun saja ya, Sobat Medcom!Sejak 1987, Griffith University yang terletak di wilayah tenggara Queensland, Australia telah menyediakan layanan daycare, lho! Layanan penitipan anak ini sudah bisa diikuti oleh anak dari usia 3 bulan hingga 5 tahun. Tidak hanya itu, layanan daycare ini telah dirancang khusus sesuai dengan usia-usia anak yang dititipkan di sana.Contohnya, permainan untuk anak-anak balita akan berfokus pada permainan imajinasi, ketangkasan, kekuatan fisik, emosional, sosial, sensorik, kognitif, serta multikultural. Lain halnya dengan anak berusia 4 tahun atau yang sudah menginjak TK, permainan tersebut akan lebih fokus pada keterampilan sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Menarik banget kan?Universiversitas Tokyo memiliki layanan daycare di setiap empat kampusnya yang berada di wilayah Hongo, Komaba, Kashiwa, dan Shirokanedai. Dalam layanan penitipan anak ini, mereka hanya bisa menerima anak-anak yang berusia 3 minggu hingga 3 tahun. Selain itu, persyaratan lain untuk dapat mengakses fasilitas ini adalah salah satu atau kedua orang tua dari anak sedang bekerja atau berkuliah full time di The University of Tokyo.Sebagai bentuk kepedulian universitas terhadap pemenuhan kenyamanan anak, fasilitas yang ditawarkan di Bristol University Day Nursery ini bervariasi, lho! Seperti pemberian makanan yang bernutrisi sesuai dengan kebutuhan anak (alergi/kebudayaan/agama/dan sebagainya), gedung serta taman yang dirancang dengan baik dan aman bagi anak-anak, memiliki staff yang selalu standby menjaga, pintu daycare terkunci dengan pemasangan video-video intercom. Wah, lengkap banget ya! Namun sayangnya, daycare kampus ini hanya menerima maksimal 75 anak dengan rentang usia 3 bulan hingga 5 tahun.Nah itulah lima kampus di luar negeri yang menyediakan layanan penitipan anak bagi mahasiswanya dari kalangan orang tua. Ada yang tertarik untuk mendaftar ke lima kampus tersebut? (