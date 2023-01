KPU Gandeng IPB University Kembangkan Aplikasi Khusus untuk Pemilu 2024

(CEU)

Jakarta: Institut Pertanian Bogor (IPB University) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman tentang Pemanfaatan Information and Technology (IT) untuk Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2024. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dan Rektor IPB University, Arif Satria.Dalam kesempatan ini juga ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PK) antara KPU dengan IPB University tentang pengembangan aplikasi khusus Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemilu tahun 2024. Perjanjian ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU, Bernard Dermawan Sutrisno dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan IPB University, Agus Purwito.Arif mengatakan, kerja sama IPB University dengan KPU selama ini sudah terjalin sejak pemilu sebelumnya. Rektor IPB University juga selalu menjadi panelis dalam Debat Calon Presiden (Capres).Rektor berharap dengan kerja sama ini, IPB University bisa membantu menjalankan tugas-tugas KPU yang sangat perlu kehati-hatian. “Penting dan genting, benar-benar harus hati-hati,” ucapnya.Lebih lanjut Arif mengungkapkan perkembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola IPB dari tahun ke tahun. Tahun 2018, ICT IPB University sudah mulai dibenahi. Mulai dari pembelajaran hingga riset diperkuat.Arif menyampaikan, hingga 2022, sekitar 87 aplikasi telah dibuat, sehingga aktivitas pembelajaran bisa dipantau melalui gawai. “Termasuk aplikasi khusus untuk orang tua wali, yaitu aplikasi IPB for Parents. Ini adalah fasilitas yang diberikan untuk orang tua dalam memantau perkuliahan anaknya,” jelasnya.Penguatan ICT, lanjutnya, telah membawa IPB University mendapatkan Gold Winner dalam ajang Anugerah Humas Diktiristek (AHD) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk aplikasi IPB Mobile for Student.Sementara itu, Hasyim Asy'ari mengucapkan terima kasih kepada IPB University atas kesediaan dan dukungannya untuk KPU. "Kerja sama ini dilakukan karena KPU memiliki misi untuk mengoptimalisasikan IT demi peningkatan layanan kepemiluan di Indonesia," ucapnya.Ia menyampaikan, KPU telah banyak mendapat bantuan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ia menilai otoritas keilmuan berada di kampus sehingga sudah selayaknya bisa bekerja sama dengan kampus.Ketua KPU meyakini kinerja sumberdaya manusia dari perguruan tinggi itu berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kerjasama pihak kampus dapat mem-back up dan menjaga integritas KPU."Terimakasih atas kesediaan IPB University untuk membantu KPU dalam membangun sistem informasi daftar pemilu. Sistem ini penting, mengingat Indonesia secara global dengan basis populasi jumlah penduduk yang besar memiliki sistem demokrasi elektoral terbesar ke tiga dunia," tambahnya.Selain itu terkait kerja sama pendidikan, Hasyim mengulas tentang pendidikan untuk tenaga KPU dan keterlibatan mahasiswa untuk bertugas menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana mereka berdomisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).