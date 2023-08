Intip 100 Universitas Terbaik di Dunia Versi QS World Rank 2024

100 universitas terbaik di dunia versi QS World Rank 2024

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. University of Cambridge

3. University of Oxford

4. Harvard University

5. Stanford University

6. Imperial College London

7. ETH Zurich

8. National University of Singapore (NUS)

9. University College London (UCL)

10. University of California, Berkeley (UCB)

11. University of Chicago

12. University of Pennsylvania

13. Cornell University

14. The University of Melbourne

15. California Institute of Technology (Caltech)

16. Yale University

17. Peking University

18. Princeton University

19. The University of New South Wales (UNSW Sydney)

20. The University of Sydney

21. University of Toronto

22. The University of Edinburgh

23. Columbia University

24. Université PSL

25. Tsinghua University

26. Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)

27. The University of Hong Kong

28. Johns Hopkins University

29. The University of Tokyo

30. University of California, Los Angeles (UCLA)

31. McGill University

32. The University of Manchester

33. University of Michigan-Ann Arbor

34. Australian National University (ANU)

35. University of British Columbia

36. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

37. Technical University of Munich

38. Institut Polytechnique de Paris

39. New York University (NYU)

40. King’s College London

41. Seoul National University

42. Monash University

43. The University of Queensland

44. Zhejiang University

45. The London School of Economics and Political Science (LSE)

46. Kyoto University

47. Delft University of Technology

48. Northwestern University

49. The Chinese University of Hong Kong (CUHK)

50. Fudan University, Shanghai

51. Shanghai Jiao Tong University

52. Carnegie Mellon University

53. University of Amsterdam

54. Ludwig-Maximilians-Universität München

55. University of Bristol

56. KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology

57. Duke University

58. University of Texas at Austin

59. Sorbonne University

60. The Hong Kong University of Science and Technology

61. KU Leuven

62. University of California, San Diego (UCSD)

63. University of Washington

64. University of Illinois at Urbana-Champaign

65. The Hong Kong Polytechnic University

66. Universiti Malaya (UM), Kuala Lumpur

67. The University of Warwick

68. The University of Auckland

69. National Taiwan University (NTU)

70. City University of Hong Kong

71. Université Paris-Saclay

72. The University of Western Australia

73. Brown University

74. KTH Royal Institute of Technology

75. University of Leeds

76. University of Glasgow

77. Yonsei University

78. Durham University

79. Korea University

80. Osaka University

81. Trinity College Dublin, The University of Dublin

82. University of Southampton

83. Pennsylvania State University

84. University of Birmingham

85. Lund University

86. Universidade de São Paulo

87. Lomonosov Moscow State University

88. Universität Heidelberg

89. The University of Adelaide

90. University of Technology Sydney

91. Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech)

92. University of Zurich

93. Boston University

94. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

95. Universidad de Buenos Aires (UBA)

96. University of St Andrews

97. Georgia Institute of Technology

98. Freie Universitaet Berlin

99. Purdue University

100. Pohang University of Science And Technology (POSTECH)





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Banyak orang di dunia berlomba-lomba masuk perguruan tinggi terbaik untuk mendapatkan kualitas pendidikan tinggi terbaik. Tak jarang, calon mahasiswa mencari 100 universitas terbaik di dunia versi QS World Rank 2024 sebagai referensi tempat kuliah.Lembaga penilaian akademik dunia ini selalu memberikan informasi yang dapat diandalkan setiap tahunnya. Tahun ini, 100 universitas terbaik di dunia versi QS World Rank 2024 mencerminkan kombinasi dari kualitas akademik, pengakuan internasional, serta inovasi penelitian.Berikut ini daftar 100 universitas terbaik di dunia versi QS World Rank 2024 dikutip dari laman schoters.com:Kampus yang terletak di Cambridge, Massachusetts ini adalah pusat inovasi dan penelitian terdepan dalam teknologi dan sains. MIT mendukung semangat kewirausahaan dan kerjasama interdisipliner.Berada di kota Cambridge yang bersejarah, universitas ini memiliki tradisi akademik yang mendalam dan terkenal dengan keunggulan dalam berbagai disiplin ilmu.Oxford merupakan salah satu universitas tertua di dunia. Kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas dengan lingkungan belajar yang mempromosikan inovasi dan penelitian.Terletak di Cambridge, Massachusetts, Harvard dikenal sebagai institusi pendidikan elite dengan reputasi global dalam bidang penelitian, pendidikan, dan kepemimpinan.Universitas ini terletak di jantung Silicon Valley. Stanford terkenal dengan program teknologi, inovasi, dan kewirausahaannya yang memengaruhi industri global.Berlokasi di tengah kota London, Imperial College dikenal sebagai pusat penelitian sains, teknik,dan medis yang unggul.Universitas yang terletak di Zurich, Swiss ini dikenal sebagai salah satu universitas teknik terbaik di dunia. ETH Zurich menonjol dalam inovasi dan penelitian di bidang sains dan teknologi.NUS, terletak di Singapura, merupakan universitas terkemuka di Asia dengan fokus pada inovasi, penelitian, dan pendidikan global.Terletak di pusat kota London. UCL dikenal dengan penelitiannya yang multidisiplin dan pendekatan global dalam pendidikan.Berlokasi di Berkeley, California. UCB terkenal dengan tradisi aktivisme mahasiswanya serta keunggulan dalam penelitian dan pendidikan.Terletak di kota Chicago, Illinois, universitas ini dikenal dengan kekuatan penelitiannya, terutama di bidang ekonomi, sains sosial, dan humaniora.Berada di Philadelphia, Pennsylvania, universitas ini terkenal dengan program Wharton School of Business-nya dan berkontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu.Lokasinya di Ithaca, New York, Cornell menonjol dengan pendekatan interdisipliner dan memiliki kampus tambahan di New York City dan Qatar.Terletak di kota Melbourne, universitas ini diakui sebagai salah satu pusat pendidikan dan penelitian terkemuka di kawasan Asia-Pasifik.Di Pasadena, California, Caltech dikenal dunia sebagai pusat riset dan inovasi di bidang sains dan teknik.Terletak di New Haven, Connecticut, Yale memiliki tradisi panjang dalam pendidikan liberal arts dan dikenal dengan koleksi perpustakaannya yang luas.Berlokasi di ibukota Cina, Beijing, universitas ini adalah salah satu institusi pendidikan tertua dan terkemuka di Cina dengan fokus kuat pada penelitian.Di Princeton, New Jersey, universitas ini menonjol dalam bidang humaniora, sains, dan teknik, dengan komitmen pada pendidikan undergraduate yang berkualitas.Terletak di Sydney, UNSW dikenal dengan inovasi dalam pendidikan dan penelitian, serta kemitraan industri yang kuat.Juga berada di Sydney, universitas ini memiliki kampus bersejarah dan reputasi internasional untuk keunggulan akademik dan penelitian.Berlokasi di Toronto, salah satu kota kosmopolitan terbesar di Kanada, universitas ini dikenal dengan penelitiannya yang inovatif serta keberagaman program studinya.Terletak di ibu kota Skotlandia, Edinburgh, universitas ini memiliki sejarah panjang dan reputasi global dalam bidang penelitian dan inovasi.Berada di jantung New York City, Columbia terkenal dengan pendidikan liberal arts-nya yang kuat dan kontribusi signifikan pada berbagai bidang ilmu.Dengan lokasi strategis di Paris, Université PSL menonjol dengan keunggulannya dalam seni, sains, dan humaniora di tingkat global.Terletak di Beijing, Tsinghua dikenal sebagai salah satu universitas terkemuka di Cina dengan kekuatan besar dalam teknik dan sains.NTU dikenal dengan inovasi pendidikan dan penelitiannya serta kolaborasi industri yang erat.Sebagai salah satu universitas terkemuka di Asia, universitas ini menawarkan pendidikan dan penelitian kelas dunia di jantung kota metropolis Hong Kong.Berada di Baltimore, Maryland, Johns Hopkins terkenal dengan keunggulan dalam bidang medis dan penelitian kesehatan.Universitas ini dianggap sebagai institusi pendidikan terdepan di Jepang dengan fokus kuat pada riset dan inovasi.UCLA menawarkan pendidikan berkualitas dengan keunggulan dalam berbagai bidang dari seni hingga sains.Terletak di Montreal, McGill dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan tertua di Kanada dengan reputasi internasional dalam berbagai bidang ilmu.Berada di Manchester, universitas ini memiliki tradisi penelitian kuat dan terkenal dengan inovasinya dalam sains dan teknik.Universitas ini dikenal dengan program pendidikannya yang komprehensif dan keunggulan dalam penelitian.Berlokasi di ibu kota Australia, Canberra, ANU menonjol dengan penelitiannya yang mendalam dan keberagaman program akademiknya.Universitas yang terletak di Vancouver ini memiliki reputasi global dalam sains, seni, dan humaniora dengan latar belakang alam yang memukau.EPFL dikenal sebagai salah satu pusat inovasi dan penelitian teknik terkemuka di dunia.Universitas ini terkenal dengan keberagaman program teknik dan sainsnya serta kerjasama industri yang erat.Dengan lokasi strategis di Paris, institut ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah teknik terkemuka di Prancis dengan fokus pada inovasi dan penelitian.Terletak di jantung New York City, NYU menawarkan pendidikan interdisipliner dengan akses ke berbagai industri dan budaya.Di tengah-tengah kota London, King’s College dikenal dengan keunggulan dalam bidang kesehatan, hukum, dan seni.Terletak di ibu kota Korea Selatan, universitas ini dikenal sebagai institusi pendidikan terdepan di negara tersebut dengan penelitian dan inovasi yang kuat.Berlokasi di Melbourne, Monash dikenal dengan pendekatan interdisiplinernya dan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu.Terletak di Brisbane, universitas ini memiliki reputasi internasional dalam penelitian dan pengembangan dengan fokus pada sains dan teknik.Universitas yang terletak di Hangzhou ini diakui sebagai salah satu pusat pendidikan dan penelitian terkemuka di Cina dengan beragam program inovatif.Berada di jantung kota London, LSE dikenal secara global dalam bidang ilmu sosial, ekonomi, dan politik.Lokasinya di kota bersejarah Kyoto, universitas ini memiliki tradisi panjang dalam penelitian dan dikenal dengan inovasinya dalam berbagai bidang.Terletak di Delft, universitas ini dikenal dengan program tekniknya yang unggul dan kerjasama industri yang erat.Berlokasi di Evanston, Illinois, Northwestern menonjol dalam berbagai bidang dari jurnalisme hingga teknik dengan komunitas akademik yang beragam.Terletak di Hong Kong, CUHK dikenal dengan pendidikan dan penelitian kelas dunia dengan fokus kuat pada integrasi kebudayaan dan inovasi.Fudan menawarkan pendidikan berkualitas dengan fokus pada penelitian dan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu di Cina.Universitas ini dikenal dengan keunggulan dalam teknik dan bisnis, serta memiliki jaringan alumni yang kuat di berbagai industri.Terletak di Pittsburgh, universitas ini terkenal dengan program teknik, komputer, dan seni-nya yang unggul serta inovasi dalam berbagai bidang.Universitas ini memiliki reputasi global dalam penelitian dan keberagaman program studi yang ditawarkan.Terletak di Munich, universitas ini dikenal dengan tradisi akademiknya yang kuat dan keunggulan dalam berbagai bidang ilmu.Berada di Bristol, universitas ini menonjol dengan penelitiannya yang inovatif dan pendekatan pendidikan yang berorientasi pada mahasiswa.Universitas yang terletak di Daejeon ini dikenal sebagai institusi pendidikan dan penelitian terdepan dalam sains dan teknologi di Korea Selatan.Terletak di Durham, North Carolina, Duke menawarkan pendidikan kelas dunia dengan fokus pada penelitian dan komunitas akademik yang beragam.Universitas ini dikenal dengan program studinya yang beragam, dari teknik hingga musik, serta keterlibatannya dalam inovasi dan penelitian.Berada di jantung Paris, Sorbonne menonjol dengan tradisi akademiknya yang panjang dan keunggulan dalam humaniora dan sains.Universitas ini dikenal dengan pendekatan modern dalam pendidikan dan penelitian serta keberagaman program akademik yang ditawarkan.KU Leuven dikenal sebagai universitas Katolik tertua di Belgia dengan keunggulan dalam penelitian dan beragam program studi.UCSD memiliki reputasi kuat dalam bidang ilmu kelautan, bioteknologi, serta sains kesehatan, didukung oleh lingkungan kampus yang inovatif.Berlokasi di Seattle, universitas ini terkenal dengan program penelitiannya yang kuat serta kontribusinya dalam bidang kedokteran, teknik, dan ilmu alam.Terletak di Urbana dan Champaign, universitas ini dikenal dengan program teknik dan komputer yang unggul serta tradisi inovasi dan penelitian.Universitas ini menonjol dalam bidang teknik, bisnis, dan desain dengan pendekatan praktis dalam pendidikan.UM merupakan universitas tertua dan terkemuka di Malaysia dengan fokus pada penelitian dan kerja sama internasional.Lokasinya di Coventry, Warwick dikenal dengan pendidikan bisnisnya yang kuat, serta penelitian dan inovasi dalam berbagai bidang.Universitas ini memiliki reputasi internasional dalam bidang sains, teknik, dan kesehatan, didukung oleh fasilitas penelitian canggih.NTU dikenal sebagai institusi pendidikan terdepan di Taiwan dengan fokus kuat pada penelitian dan inovasi.Universitas ini menawarkan pendidikan interdisipliner dengan keberagaman program studi dan fokus kuat pada penelitian.Terletak di pinggiran selatan Paris, Université Paris-Saclay dikenal dengan keunggulannya dalam penelitian ilmiah dan kolaborasi antar institusi pendidikan tinggi terkemuka.Universitas ini memiliki reputasi internasional dalam penelitian dan inovasi, serta berkontribusi aktif dalam pengembangan komunitas lokal dan regional.Berada di Providence, Rhode Island, Brown dikenal dengan pendekatan pendidikannya yang fleksibel dan keberagaman disiplin ilmu yang ditawarkan.Terletak di Stockholm, KTH menonjol dalam bidang teknik dan teknologi dengan fokus kuat pada inovasi dan penelitian.Universitas ini dikenal dengan pendidikannya yang berorientasi penelitian dan kontribusinya yang signifikan dalam berbagai bidang ilmu.Berlokasi di Glasgow, universitas ini memiliki sejarah panjang dalam pendidikan dan penelitian dengan reputasi global dalam berbagai disiplin.Universitas yang terletak di Seoul ini merupakan salah satu kampus tertua dan paling prestisius di Korea Selatan dengan fokus pada inovasi dan kolaborasi internasional.Durham University dikenal dengan tradisi akademiknya yang kuat, penelitian unggulan, dan komunitas mahasiswa yang aktif.Berada di Seoul, universitas ini menonjol dengan program akademik yang beragam dan kontribusi pentingnya dalam penelitian di Asia.Universitas ini dikenal dengan keberagaman program penelitiannya dan kerjasama erat dengan industri serta inovasi dalam sains dan teknologi.Berlokasi di jantung kota Dublin, Trinity College dikenal dengan sejarah panjang pendidikannya dan kontribusi penting dalam literatur serta ilmu sosial.Terletak di Southampton, universitas ini menonjol dengan keberagaman program penelitiannya dan keunggulannya dalam ilmu kelautan serta teknik.Universitas di Pennsylvania ini memiliki reputasi kuat dalam berbagai bidang termasuk teknik, sains, dan seni dengan fokus pada pendidikan kolaboratif.Berada di Birmingham, universitas ini dikenal dengan tradisi akademiknya yang kuat serta inovasi dan penelitian dalam berbagai disiplin.Lund University memiliki reputasi internasional dalam bidang sains, humaniora, dan sosial dengan fokus kuat pada penelitian.Universitas ini merupakan salah satu institusi pendidikan terdepan di Amerika Latin dengan beragam program studi dan penelitian.Berlokasi di Moskow, universitas ini menonjol sebagai institusi pendidikan paling prestisius di Rusia dengan sejarah panjang dalam sains dan humaniora.Terletak di Heidelberg, universitas ini dikenal sebagai universitas tertua di Jerman dengan fokus kuat pada penelitian interdisipliner.The University of Adelaide memiliki reputasi kuat dalam bidang sains, kesehatan, dan seni, serta kerjasama erat dengan industri lokal dan internasional.Universitas ini menonjol dengan pendekatan inovatif dalam pendidikan teknologi dan desain serta keterlibatan aktif dengan komunitas bisnis dan industri.Tokyo Tech dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan dan penelitian terkemuka di Jepang dengan spesialisasi dalam sains dan teknologi.Terletak di Zurich, universitas ini memiliki reputasi kuat dalam bidang sains sosial, humaniora, dan ilmu alam, serta menjadi pusat penelitian internasional.Berlokasi di Boston, universitas ini dikenal dengan program pendidikan dan penelitiannya yang beragam serta kolaborasi aktif dengan berbagai institusi global.Universitas ini menonjol sebagai salah satu kampus terkemuka di Amerika Latin dengan kontribusi penting dalam budaya, sains, dan seni.UBA memiliki reputasi internasional dalam berbagai disiplin ilmu dan berkontribusi besar pada perkembangan pendidikan di Amerika Selatan.Universitas ini dikenal dengan tradisi akademiknya yang kaya serta keunggulan dalam bidang humaniora dan sains.Berlokasi di Atlanta, Georgia Tech menonjol dalam bidang teknik, komputer, dan sains dengan fokus kuat pada inovasi dan penelitian.Universitas yang terletak di Berlin ini dikenal dengan pendekatan liberal dalam pendidikan dan penelitian serta kerjasama internasional yang luas.Purdue memiliki reputasi kuat dalam teknik, sains, dan teknologi dengan kerja sama industri yang erat dan program penelitian terkemuka.Universitas yang berada di Pohang ini menonjol dengan pendidikan dan penelitian teknologi tingkat tinggi serta kolaborasi erat dengan industri teknologi global.Itulah 100 universitas terbaik di dunia versi QS World Rank 2024. Daftar ini bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa di seluruh dunia dalam menentukan pilihan studi mereka.Adapun QS World Rank meliputi kualitas pengajaran, reputasi lembaga, jumlah sitasi per fakultas, serta index internasionalisasi.